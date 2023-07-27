"США забезпечують майже половину Всесвітньої продовольчої програми ООН, Росія – 0,02%" – Держдеп про "безплатне зерно" від Росії

Сполучені Штати засуджують односторонній вихід Росії із Чорноморської зернової угоди, яка дозволяла Україні експортувати зерно та інше продовольство для забезпечення потреб країн Африки та інших країн, що потерпали від браку харчів. Про це заявив речник Державного департаменту США на брифінгу у четвер, 27 липня.

"Ми засуджуємо односторонній вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи. Ми приєдналися до Генерального секретаря ООН у висловленні нашого розчарування тим, що Росія відмовилася від пропозицій ООН зберегти ініціативу", – заявив речник Державного департаменту Вендан Пател.

Відповідаючи на запитання щодо пропозиції Кремля безоплатно надавати зерно найбільш потребуючим країнам, речник державного департаменту нагадав, що США, а не Росія, забезпечують більшу частину світової продовольчої допомоги, і що "дії говорять голосніше за слова".

"Сполучені Штати підтримують приблизно половину бюджету Всесвітньої продовольчої програми, тоді як Росія - лише 0,02%, тому нам цілком зрозуміло, хто активно займається вирішенням серйозних проблем продовольчої безпеки", – наголосив Пател.

Говорячи про саміт з африканськими країнами, який відбувається у Росії, він сказав, що лише меншість з лідерів африканських країн вирішили взяти у ньому участь, значно менше, ніж у минулі роки.

"Це ще одне свідчення кричущих глобальних наслідків несправедливого нападу Росії на Україну, починаючи від продовольчої безпеки, закінчуючи світовими торговими цінами. І подібні речі вплинули на країни в усьому світі не лише в безпосередній близькості до Східної Європи", – сказав речник Державного департаменту.

Раніше сьогодні, як повідомив Голос Америки, координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що пропозиція Кремля надсилати російське збіжжя в деякі африканські країни "безплатно", виглядає як "відчайдушна спроба" Путіна приховати наслідки блокування Чорноморської зернової угоди та намаганням замістити українське зерно російським на африканському ринку.

На пропозицію Кремля також відреагував генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш, який сказав, що "жменькою пожертвувань деяким країнам" не можна виправити негативний вплив, який вихід РФ з угоди завдав по всьому світу.