Сполучені Штати продовжують накладати санкції на осіб та організації у Росії для того, щоб притягнути до відповідальності винних у розв’язуванні війни та для того, щоб зменшити можливості Росії продовжувати війну, заявив речник Державного департаменту США у четвер, 20 липня.

Коментуючи запровадження нових санкцій проти 120 фізичних та юридичних осіб, речник Держдепартаменту Метью Міллер сказав, що нові санкції є результатом надходження нової інформації та роботи над посиленням контролю над ухиленням від санкцій.

Щодо списку компаній, то їхнє включення має обмежити доступ Москви до електроніки, інших товарів та фінансів, які допомагають її війні проти України, заявив Міллер.

«Номер один – це провідна російська будівельна організація, яка закуповує обладнання та інженерні роботи та керує будівельною діяльністю для майбутнього експорту російської енергії. І ще один був одним із провідних російських виробників металів, таких як мідь, цинк, золото та срібло. Також п’ять додаткових російських фінансових установ», – наголосив Міллер.

У санкційному списку першою названо компанію Nipigaz, яка є провідною російською інжиніринговою, закупівельною та будівельною компанією (EPC), яка керує будівельною діяльністю та закупівлею матеріалів для розвитку майбутніх російських експортних енергоресурсів. Також наголошено, що російська тактика ухилення від санкцій включає долучення іноземних компаній, тому список включає низку киргизьких компаній та компанію з Об'єднаних Арабських Еміратів.