29 червня Рада Безпеки ООН вчергове за запитом Росії зібралася, аби заслухати ситуацію щодо поставок зброї в Україну. Останній брифінг з цього питання, який також був ініційований Росією, Радбез провів у травні.

Першим виступаючим від Росії став Макс Блументаль – скандальний американський журналіст та блогер, який відомий своєю антиамериканською риторикою, а його видання The Grayzone - поширенням дезінформації та антиукраїнської пропаганди. Дописувачі видання, зокрема просувають позицію, яку заперечують більшість країн світу і яка не базується на фактах, звинувачуючи НАТО і США у розв’язанні війни, український уряд ‒ у етнічних чистках та зв’язках із неонацистами, а президента Зеленського ‒ у знищенні опозиції. У своєму виступі Блументаль повторював наративи про буцімто безконтрольні поставки зброї в Україну, корупцію під час її використання, а також про те, що уряд США витрачає гроші на Україну, у той час, коли багато бідних американців самі потребують фінансової підтримки. Як повідомляв Голос Америки, в уряді США не виявили порушень використання американської зброї, яку надали Україні, попри заяви Росії, яка продовжує поширювати дезінформацію

Другим виступив Чей Боуз – ірландський публіцист, журналіст і підприємець, який, за оцінками Центру протидії дезінформації, активно поширює російські наративи. Зокрема, бездоказові наративи про те, що Майдан буцімто був організований американською агентурою, а наразі в Україні йде не загарбницька війна, яку розв'язала Росія, а бездоказові твердження про громадянську війну, яку буцімто ескалує США та країни ЄС - звучали і під час його виступу у Раді Безпеки.

Від секретаріату ООН виступала заступниця генсека з питань роззброєння Ізумі Накаміцу. Вона зазначила, що інформація про передачу Україні систем озброєння та боєприпасів від урядів доступна у відкритих джерелах. "Постачання зброї в ситуації будь-якого збройного конфлікту викликає значне занепокоєння щодо потенційної ескалації насильства та ризиків перенаправлення. Заходи щодо усунення ризику перенаправлення неавторизованим кінцевим користувачам і для несанкціонованого використання є важливими для запобігання подальшій нестабільності та відсутності безпеки в Україні", - зазначила вона.

У той же час вона нагадала, що від початку повномасштабного вторгнення, згідно з даними Комісара ООН з прав людини, 9 083 цивільних було вбито, а 15 779 поранено. Проте реальні цифри, вочевидь вищі. Згадала вона і про обстріл Краматорську 27 червня, в результаті якого загинуло 12 людей. "Генеральний секретар однозначно закликав усі сторони уникати використання вибухової зброї в населених пунктах, оскільки таке використання може призвести до невибіркової шкоди", - додала вона.

Обстріл Краматорська згадувала значна частина виступаючих. У відповідь на це російський посол Василь Небензя процитував російське Міноборони, яке заявило, що удар був "високоточним" і буцімто спрямованим проти військових. Він також вчергове звинуватив "колективний Захід" не дозволяє Україні вести з Росією мирні перемовини.

У відповідь на ці заяви постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що для Росії вихід із ситуації це, коли "Росія має достатньо зброї, щоб напасти на Україну в будь-який момент, коли вона вирішить, тоді як Україна не має зброї, щоб захистити себе".

І не тому, що Україна отримує зброю, Росія вбила трьох молодих дівчат у Краматорську, а тому, що Росія все ще має зброю і готова вбивати. Закликаю тих, кого, здається, хвилює "передача зброї в зони конфлікту", не забувати про різницю між агресором і захисником, який бореться за виживання

Така ситуація, за оцінкою Кислиці, це означала би, що «криваві атаки» на зразок ракетного удару по Краматорську можуть відбуватися на постійній основі без жодних перешкод. Він додав, що російські збройні сили не втомлюються доводити справедливість рішення Генерального секретаря включити їх та афілійовані збройні групи до свого щорічного звіту "Діти та збройні конфлікти". "Це саме той список, до якого належить російська армія після всіх жахливих злочинів, які вони вчинили і продовжують щоденно вчиняти проти дітей в Україні. І не тому, що Україна отримує зброю, Росія вбила трьох молодих дівчат у Краматорську, а тому, що Росія все ще має зброю і готова вбивати. Закликаю тих, кого, здається, хвилює "передача зброї в зони конфлікту", не забувати про різницю між агресором і захисником, який бореться за виживання", - повідомив він.

Про звіт "Діти та збройні конфлікти" у своєму виступі згадала і постійна представниця Великої Британії при ООН Барбара Вудворд. За її словами цей звіт шокує. "Постійний член цієї ради внесений до списку терористичних груп, таких як "Аль-Шабаб" та "Ісламська держава", за вчинення серйозних порушень, що впливає на дітей у ситуаціях збройного конфлікту. Російські війська відповідальні за вбивства, викрадення та зґвалтування дітей віком до чотирьох років. 90 разів російські війська використовували дітей як живий щит. Кожному росіянину має бути соромно за те, що їхня армія зробила в Україні", - заявив вона.

У той же час Вудворд запевнила, що уряд Великої Британії продовжить військову підтримку для захисту України. "Хоробрість і нескінченна рішучість українців належать їм, але ми пишаємось тим, що підтримуємо їх у їхній боротьбі за свободу. І ми не просто надаємо зброю. Близько 17 000 українських солдатів пройшли підготовку у Великій Британії з початку вторгнення Росії, і ми також підтримуватимемо Україну, коли настане мир, щоб відбудувати її країну", - додала вона.

Заступник постійної представниці США при ООН Роберт Вуд, який представляв США на брифінгу, заявив, що саме безперервна жорстокість Росії проти народу України та її кампанія зі знищення інфраструктури України згуртували міжнародне співтовариство на допомогу Україні, як для підтримки її суверенітету та територіальної цілісності, так і для поваги до міжнародного права. "Саме безвідповідальна ядерна риторика Росії та планове розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі, яка є співучасницею агресії Росії проти України, ризикує ще більше погіршити і без того небезпечну ситуацію", - повідомив він.

Посол додав, що переважна більшість держав-членів ООН неодноразово висловлювали цю позицію, а Сполучені Штати та понад 50 держав-членів відгукнулися на заклик України підтримати її самооборону від агресії Росії. "І ми будемо продовжувати це робити стільки, скільки буде потрібно. Ця зброя не продовжує конфлікт. Відповідальність за нього несе тільки Кремль. Невпинні та безжальні напади Росії на Україну та її народ і надто знайомий потік брехливих звинувачень, яким Росія піддає нас, є лише черговими демонстраціями того, що президент Путін не зацікавлений у змістовній дипломатії", - заявив він.