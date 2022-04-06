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Держдеп повідомив про виділення Україні додаткових 100 млн допомоги
Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив про негайне виділення Україні додаткових 100 мільйонів доларів допомоги "для задоволення термінових потреб" Києва у захисних системах (anti-armor systems - ред.).
"Світ шокований і вражений звірствами, скоєними російськими силами у Бучі та по всій Україні. Українські сили сміливо продовжують захищати свою державу і свою свободу, і США разом зі своїми союзниками непохитно підтримують суверенітет і територіальну цілісність України", - йдеться на сайті Держдепу.
"Це шосте виділення озброєння, обладнання й матеріалів із запасів Міністерства оборони для України із серпня 2021. Разом із 300 мільйонами доларів допомоги, оголошеної Міністерством оборони 1 квітня у межах Ініціативи із допомоги безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative - ред.), із цим додатковим виділенням коштів загальна безпекова допомога Україні зростає до понад 2,4 мільярдів доларів від початку роботи цієї адміністрації президента, і до 1,7 мільярдів доларів із початку жорстокого російського нападу на Україну із 24 лютого".
Загалом, відзначило американське зовнішньополітичне відомство, допомогу Києву від початку російської війни надають понад 30 країн, і США разом із союзниками продовжать підтримувати Україну гуманітарною та економічною підтримкою.
Як "Голос Америки" повідомляв раніше, Блінкен заявив, що події у Бучі не є вчинками неконтрольованого підрозділу військ Росії, а являють собою "навмисну кампанію спрямовану на те, щоб вбивати, катувати, гвалтувати, коїти звірства".
За словами держсекретаря США, Сполучені Штати Америки збирають докази, щоб підтримати зусилля України, ООН щодо документування подій, розслідування злочинів.
У МЗС Росії заявляють про "провокацію українських радикалів" у Бучі, відкидають звинувачення на адресу Москви.
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Нові санкції США проти Кремля стосуватимуться високопосадовців і фінустанов Росії, - Псакі
У середу Вашингтон у співпраці із ЄС та "Групою семи" планує оголосити новий раунд санкцій проти Росії за її війну в Україні, - повідомила прес-секретарка Білого дому Джен Псакі. Нові заходи збільшать економічний тиск на фінансові інституції та державні підприємства Росії, а також стосуватимуться російських високопосадовців та їхніх родичів.
Вона відмовилась коментувати повідомлення про те, що санкції можуть торкнутись дочок Путіна.
США та країни ЄС звинувачують Москву у "воєнних злочинах" проти мирних українців.
У вівторок також стало відомо, що Європейський союз запроваджує п’ятий пакет санкцій проти Росії через «жорстоку, нещадну війну», яку вона веде, зокрема, проти цивільного населення України.
Як оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, серед санкцій заборона на імпорт вугілля з Росії, повна заборона транзакцій для чотирьох ключових російських банків, заборона російським суднам на доступ до портів ЄС і заборона роботи російських і білоруських автотранспортних операторів, подальша заборона на експорт на суму 10 мільярдів євро у важливих сферах: високотехнологічні напівпровідники, транспортне обладнання.
Крім того, йдеться про нову заборону на імпорт із РФ на суму 5,5 млрд євро. і також про заборону участі російських компаній у державних закупівлях у ЄС і виключення будь-якої фінансової підтримки ЄС російським державним органам.
Як повідомляв "Голос Америки", у вівторок державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив про негайне виділення Україні додаткових 100 мільйонів доларів допомоги. "Це шосте виділення озброєння, обладнання й матеріалів із запасів Міністерства оборони для України із серпня 2021", а "загальна безпекова допомога Україні зростає до понад 2,4 мільярдів доларів від початку роботи цієї адміністрації президента", - повідомляє сайт Держдепу.
Також Блінкен заявив, що події у Бучі не є вчинками неконтрольованого підрозділу військ Росії, а являють собою "навмисну кампанію спрямовану на те, щоб вбивати, катувати, гвалтувати, коїти звірства".
У МЗС Росії заявляють про "провокацію українських радикалів" у Бучі, відкидають звинувачення на адресу Москви.
У статті використано матеріали Reuters
НАТО узгоджує подальшу допомогу Україні на тлі приготувань ЄС і США до нових санкцій для Росії
Міністри закордонних справ 30 країн НАТО зібралися 6 квітня на дводенну зустріч для узгодження дій на підтримку України, яка захищається від російської агресії.
У нарадах альянсу також бере участь український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та представники інших країн - партнерів: Австралії, Грузії, Південної Кореї, Нової Зеландії, Швеції, Фінляндії та Японії.
Ми будемо розглядати системи (зброї), які досі ми ще не постачали.Анналена Бербок
Тим часом Європейський Союз, США та держави - союзники й партнери оголосили про додаткові санкції проти Москви на тлі повідомлень про воєнні злочини в українських містах і селах під російською окупацією.
Напередодні президент Володимир Зеленський, виступивши з відеозверненням на Раді безпеки ООН заявив, що Україна залучає міжнародні органи до розслідування звірств, які Москва не визнає всупереч свідченням незалежних журналістів, розповідям вцілілих жертв і незважаючи на фотографії з супутників та інші докази.
«Союзники посилюють підтримку права України оборонятися, включно з антитанковою зброєю, системами протиповітряної оборони та іншим устаткуванням, а також збільшуючи гуманітарну допомогу та фінансову», - проголошує НАТО.
Генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберґ напередодні заявив, що «в час, коли авторитарні потуги протидіють заснованому на правилах міжнародному порядку, ще важливіше, щоб демократії стояли разом і захищали наші цінності».
«Ми будемо розглядати системи (зброї), які досі ми ще не постачали», - заявила напередодні Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини.
Урсула фон дер Ляєн, яка очолює виконавчий орган ЄС, оголосила 5 квітня, що 27 країн організації готуються заборонити російським суднам доступ в усі свої порти, заборонити імпорт російського вугілля та інші санкції.
«Ми як Європейський Союз повинні поступово повністю припинити залежність від викопних джерел енергії з Росії, починаючи з вугілля, потім - нафти, а згодом - газу», - сказала Анналена Бербок, визнавши також, що «це треба було робити після 2014 року», коли Росія почала війну проти України.
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