Держдеп повідомив про виділення Україні додаткових 100 млн допомоги

Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив про негайне виділення Україні додаткових 100 мільйонів доларів допомоги "для задоволення термінових потреб" Києва у захисних системах (anti-armor systems - ред.).

"Світ шокований і вражений звірствами, скоєними російськими силами у Бучі та по всій Україні. Українські сили сміливо продовжують захищати свою державу і свою свободу, і США разом зі своїми союзниками непохитно підтримують суверенітет і територіальну цілісність України", - йдеться на сайті Держдепу.

"Це шосте виділення озброєння, обладнання й матеріалів із запасів Міністерства оборони для України із серпня 2021. Разом із 300 мільйонами доларів допомоги, оголошеної Міністерством оборони 1 квітня у межах Ініціативи із допомоги безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative - ред.), із цим додатковим виділенням коштів загальна безпекова допомога Україні зростає до понад 2,4 мільярдів доларів від початку роботи цієї адміністрації президента, і до 1,7 мільярдів доларів із початку жорстокого російського нападу на Україну із 24 лютого".

Загалом, відзначило американське зовнішньополітичне відомство, допомогу Києву від початку російської війни надають понад 30 країн, і США разом із союзниками продовжать підтримувати Україну гуманітарною та економічною підтримкою.

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, Блінкен заявив, що події у Бучі не є вчинками неконтрольованого підрозділу військ Росії, а являють собою "навмисну кампанію спрямовану на те, щоб вбивати, катувати, гвалтувати, коїти звірства".

За словами держсекретаря США, Сполучені Штати Америки збирають докази, щоб підтримати зусилля України, ООН щодо документування подій, розслідування злочинів.

У МЗС Росії заявляють про "провокацію українських радикалів" у Бучі, відкидають звинувачення на адресу Москви.