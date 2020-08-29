Держдеп прокоментував заяву Путіна про затримання найманців ПВК "Вагнера" у Білорусі

Речниця Державного департаменту США Морган Ортагус прокоментувала заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що затримання у Білорусі бойовиків ПВК "Вагенра" було операцією спецслужб України та США.

"Нам відомо про повідомлення про дворушницьке використання Росією маріонеточних сил. Ці історії відволікають увагу від справжньої проблеми, яка полягає у тому, що Росія використовує ці сили для приховування власних наполегливих зусиль поставити уряди інших країн у незручне становище, посилити розбрат всередині країн, підтримати автократів, та загалом сіяти хаос, щоб дати Росії можливість впливати на події глобально. Відкриті зусилля Росії позбавити народ Білорусі суверенних прав є неприйнятними", - заявила речниця Державного департаменту США.

Як повідмоляє "Німецька хвиля", за словами Путіна, осіб, яких у Білорусі оголосили біцями ПВК "Вагнера", "затягнули" на територію Білорусі під легальним приводом, та "представили у якості можливої ударної сили для розкачування ситуації у ході передвиборчої кампанії".

Ортагус також відзначила, що Сполучені Штати Америки підтримують право народу Білорусі обирати власних лідерів "через дійсно вільні та чесні вибори з незалежним спостерігачами, та за межами неналежного впливу російських спецслужб".

"Нахабне використання Москвою найманців ПВК "Вагнера" в цілому світі збагачує російську еліту, завдаючи шкоди країнам у яких вона працює. Використання Росією кампаній впливу для ослаблення супротивників та приглушення голосу народу є неприйнятним", - заявила Ортагус.

У середині серпня найманці «ПВК Вагнера», затримані у Мінську наприкінці липня, повернулися до Росії.

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