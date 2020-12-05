Держдеп США припинив дію 5-ти програм культурного обміну з Китаєм і назвав їх "пропагандою"

Державний департамент США припинив дію п’яти програм культурного обміну з Китаєм, назвавши їх “м’якою силою інструментів пропаганди”.

Про це повідомляється на веб-сайті зовнішньополітичного відомства США.

Серед програм, дію яких припинили, Освітня програма поїздок для політиків до Китаю, Програма дружби між США та Китаєм, Програма обміну лідерства між США та Китаєм, Програма транстихоокеанського обміну між США та Китаєм, Культурна та освітня програма в Гонконгу.

“Тоді як всі інші програми є взаємно корисними і фінансуються під егідою Закону про взаємний культурний та освітній обмін (закон, підписаний у 1961 році президентом Джоном Кеннеді - прим. ГА), ці пять програм, що під питанням, повністю фінансуються китайським урядом як м'яка сила інструментів пропаганди”, - йдеться у заяві Держсекретаря Помпео, розміщеній на сайті Держдепу.

“Ці програми забезпечують ретельно контрольований доступ для посадовців Комуністичної партії Китаю, не для китайського народу, який не може насолоджуватись свободою слова і зібрань” , - додав Майк Помпео.

Напередодні директор національної розвідки США Джон Реткліфф у своїй статті для Wall Street Journal, назвав Китай головною загрозою для свободи і демократії з часів Другої світової війни.

«Пекін готується до невизначеного терміну конфронтації з США, - написав Реткліфф. - Вашингтону також слід бути готовим».

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