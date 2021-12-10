США заборонили в'їзд керівникам мінського ізолятора "Окрестина", яких звинувачують у порушенні прав людини

10 грудня відзначають День захисту прав людини. До цього дня Державний департамент США визначив перелік із 12 іноземних посадовців, щодо яких є інформація, що заслуговує на довіру і підтверджує, що ці особи брали участь в масштабних порушеннях прав людини, йдеться в повідомленні відомства. Такі особи та їхні найближчі родичі не матимуть права в'їзду до США.

"Ми віддані тому, щоб права людини були в центрі міжнародної політики США і ми продовжимо просувати притягнення до відповідальності порушників прав людини", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

До переліку увійшли, зокрема, дві білоруські посадовці - Ігор Кенюх та Євген Шапетько, які керували центром утримання на Окрестино в Мінську.

Кенюх та Шапетько "брали участь в масштабних порушеннях прав людини, - йдеться в заяві Держдепу, - а саме катуваннях та/або жорстокому і нелюдському поводженні, приниженні гідності, або покараннях затриманих після шахрайських президентських виборів 9 серпня 2020 року".

Обидва посадовці з серпня перебувають у санкційному переліку США.

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