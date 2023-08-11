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- Голос Америки
"Росія повинна дозволити кораблям виходити затвердженим маршрутом". Держдеп відповів на запит Голосу Америки щодо руху в Чорному морі
США закликають «усіх учасників» якнайшвидше поновити дію Чорноморської зернової ініціативи, яка давала можливість Україні експортувати зерно зі своїх портів у Чорному морі. Одночасно США працюють з партнерами у регіоні над збільшенням транспортування українського зерна через «шляхи солідарності» ЄС та дунайські порти.
Про це представник Державного департаменту США повідомив, відповідаючи на запит Української служби Голосу Америки з проханням прокоментувати українську ініціативу щодо запровадження тимчасових маршрутів для виведення заблокованих Росією кораблів, що перебували в українських портах.
«Росія несе тут основну відповідальність, тому вона повинна змінити курс і дозволити кораблям виходити затвердженим маршрутом, – заявив представник Держдепартаменту. – Войовнича риторика та агресивна поведінка Кремля ускладнюють впевнене повернення страховиків і комерційних вантажовідправників до чорноморських маршрутів».
При цьому посадовець Державного департаменту додав, що Сполучені Штати продовжують працювати над тим, щоб дозволити зерну з Чорноморського регіону безперешкодно дістатися на світові ринки, «до людей, які вкрай цього потребують». США працюють над створенням альтернативних маршрутів через порти на Дунаї.
«Ми обговорюємо варіанти з нашими союзниками та партнерами, зокрема збільшення транспортування експорту через «Шляхи солідарності» ЄС та дунайські порти», – мовиться у заяві.
Чиновник нагадав, що Україна підписала нове партнерство з Хорватією щодо експорту зерна 31 липня.
«Крім того, комерційні судна обходять спроби Росії не дати їм зайти в порти Дунаю», – мовиться у заяві.
При цьому представник Держдепу США закликав «усіх учасників якнайшвидше поновити договір».
«Це було б великим успіхом і має вирішальне значення для підтримки стабільності на світових продовольчих ринках», – мовиться у повідомленні.
У заяві наголошується, що йдеться як про українське, так і про російське зерно, на яке США не накладали санкції.
«Наші санкції не були спрямовані на російські продукти харчування та добрива», – мовиться у заяві.
Як повідомляв Голос Америки, у четвер Україна запропонувала цивільним суднам, які прямують до або з її чорноморських портів, тимчасові маршрути руху, попри те, що Росія погрожувала блокувати українські порти після того, як у середині липня вона вийшла з угоди, якої було досягнуто за посередництва ООН і Туреччини.
Аналітики американських ЗМІ називають це рішення України "добрим способом" перевірити, наскільки серйозними є погрози росіян обстрілювати цивільні судна. На їхню думку, виведення будь-яких суден з українських портів може стати викликом для Росії і перевіркою її погроз.
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Обстріли по Росії підривають довіру до Кремля і допомагають ЗСУ в контрнаступі - експерти про атаки на РФ
Україна має право обстрілювати об’єкти всередині Росії, на цьому сходяться більшість військових експертів, з якими поспілкувались кореспонденти Голосу Америки. Щоправда, профільні експерти зауважують, що ці атаки не відіграють суттєвої воєнної ролі у нинішній війні. Зокрема, поки коментують, наскільки виправданими є обстріли всередині Росії, і чи можливо виграти війну, не обстрілюючи землю противника.
Виправданими вважає атаки дронами по російських містах, якщо це робила Україна, директор Євразійської програми Інституту досліджень закордонної політики Роберт Гамільтон. За його словами, в Росії обстрілюють здебільшого військові або стратегічні об'єкти, що допустимо міжнародними нормами ведення війни. При цьому, зауважує експерт, ці обстріли не змінюють хід війни.
"Не обов'язково атакувати ворога на його території, щоб перемогти у війні. Спосіб, як здолати ворога у війні, полягає в тому, щоб всебічно перемогти його армію на полі бою, або виснажити його армію настільки, щоб він переглянув свої військові цілі на вашу користь. Україна може це зробити, не атакуючи цілі в Росії. Це складніше, але це можливо", - розповідає колишній американський військовий Роберт Гамільтон.
Чого Україна може досягнути атаками безпілотників по цілях в Росії, продовжує він, це підірвати довіру до російського уряду всередині країни.
"На мою думку, це підриває уявлення деяких людей у Росії про те, що їхній уряд є могутнім і здатним захистити себе від значно меншого сусіда, до якого росіяни вторглися без будь-якої причини", - сказав в інтерв'ю Голосу Америки Роберт Гамільтон, експерт Інституту досліджень закордонної політики.
З цим погоджується колишній Верховний командувач військ НАТО в Європі, американський генерал у відставці Філіп Брідлав.
"Я думаю, що військове значення цих атак, напевно, не дуже велике. Але вони мають емоційне значення. Я вважаю важливим той факт, що росіянам зараз доведеться побачити, що незаконна, нелюдська, аморальна війна Путіна також призведе до нападу на них самих", - аналізує генерал Брідлав.
А от український професор Андрій Харук з Національної академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного вважає удари по території РФ необхідними.
За його словами, на об’єктах, які атакували безпілотники, зосереджена російська військова логістика. Якщо не знищити їхні аеродроми та позиції боєприпасів, то визволення окупованої території України буде вкрай складним, каже він.
"Перемоги можна буде досягнути лише тоді, коли Росія втратить можливість для чергової агресії проти України. В усіх інших випадках це буде не мир, це буде лише перемир’я", - коментує Андрій Харук, професор Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного.
Роберт Гамільтон погоджується, що атаки безпілотників по Росії зменшують здатність Кремля посилювати бойову міць своєї армії, утім, за словами військового експерта, українці не зможуть повністю знищити російську армію - вона надто велика і може відновити свій склад.
Експерт консервативного американського Інституту підприємництва Геррі Шмітт, який займається там питаннями оборони та безпеки, також називає удари безпілотників та ракет “цілком розумними”, але такими, що не змінять хід війни.
"Я не думаю, що їм необхідно переносити війну конкретно в Росію. … Я б не хотів, щоб це відвертало їхню увагу, з точки зору ресурсів, щоб не використовували те, що потрібно на полі бою", - розповів Геррі Шмітт з "Американського Інституту підприємництва" у Вашингтоні.
На його думку, якби навіть країни Заходу дозволили Україні використовувати ракети великої дальності за межами своїх кордонів, обстріли Росії - не найкорисніший спосіб використання цієї зброї.
"Українці мають на це повне право, але питання - чи варто це робити? … Ці види зброї будуть найбільш корисними, якщо їх використовувати для ударів по Криму та російських військових можливостях на окупованих територіях", - зазначив пан Шмітт.
На необхідності надати Україні більше ракет великої дальності і дозволити українцям самостійно обирати цілі наголошує Ян Бжезинський з аналітичного центру "Атлантична рада".
"Ми повинні надати українцям ударні можливості великої дальності, які дозволять їм більш ефективно вражати ключові цілі на контрольованій Росією українській території та власне у Росії. Ці цілі включатимуть командні та контрольні центри, лінії зв’язку, мости, дороги, залізниці, склади, де зберігаються боєприпаси, паливо, не лише зброя. Це все законні цілі. Ми не повинні обмежувати Україну таким чином", - сказав Ян Бжезинський, експерт "Атлантичної ради".
“Ми досі не даємо Україні те, що їй потрібно, з точки зору можливостей проникнути далеко в російські лінії постачання, командні центри та інші місця, які вони повинні знищити, щоб продовжувати здійснювати цей контрнаступ”, - продовжує пан Бжезинський.
Щоб Україна перемогла у війні, вона має отримати американські ATACMS, і це має бути лише початок - наголошує генерал Брідлав.
"Я щодня наголошую на ракетах ATACMS, на можливості утримувати весь Крим під загрозою за допомогою зброї, яка здатна проникати й завдавати неймовірної шкоди російським військовим силам.
Ми маємо ситуацію, яку я називаю дуже неприродною для цього моменту війни. Західні країни фактично заборонили Україні використовувати свою зброю для ударів по Росії. Але скільки разів Росія завдавала ударів по Києву? Сотні і сотні разів", - не приховує емоцій генерал Філіп Брідлав.
Якщо Україні не дозволяють стріляти західною зброєю по Росії, тоді Києву мають надати якісь гарантії безпеки, наприклад, гарантії НАТО - підсумовує в інтерв'ю Голосу Америки український військовий історик Андрій Харук.
"Поширення на Україну гарантій безпеки НАТО дозволило б ліквідувати цю небезпеку і зняло б необхідність ударів по території Росії. Бо зараз ми знаходимось в ситуації двох боксерів, в одного з яких зв'язані руки, він не може їх на всю довжину використати. А інший же без усіляких обмежень завдає ударів, лупить відповідно по болючих місцях. Це зрештою несправедливо", - каже професор Національної академії сухопутних військ Андрій Харук.
Найкращою гарантією безпеки для України більшість американських експертів також назвали “членство в НАТО”. І Україна має високі шанси приєднатися до альянсу, кажуть вони. Для цього потрібно немало - небагато: перемогти російську армію.
- Голос Америки
США ввели санкції проти впливових російських фінансистів, пов'язаних з "Альфа-Груп"
Представники фінансової еліти Росії, пов'язані з однією з найбільших фінансових компаній РФ "Альфа-Груп" потрапили під новий раунд санкцій США.
Міністерство фінансів США оголосило 11 серпня, що до санкційного переліку внесено Петра Авена, Михайла Фрідмана, Германа Грефа та Олексія Кузьмичова.
Заможні російські еліти мають не обманювати себе сподіваннями, що вони можуть діяти як звичайно, поки Кремль веде війну проти українського народуЗаступник міністра фінансів США Воллі Адеємо
"Заможні російські еліти мають не обманювати себе сподіваннями, що вони можуть діяти як звичайно, поки Кремль веде війну проти українського народу, - заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо. - Наша міжнародна коаліція продовжує притягувати до відповідальності тих, хто уможливлює несправедливе та неспровоковане вторгнення до України".
Фрідман є засновником "Альфа-Груп", а Авен, Греф та Кузьмичов входять до правління цього російського фінансового конгломерату. Проти цих осіб вже діють санкції Австралії, Канади, Європейського Союзу, Нової Зеландії і Великої Британії, повідомили в американському Міністерстві фінансів. Фрідман та Авен оскаржують санкції в Європейському суді.
В Україні Фрідману та Авену належить "Сенс-Банк". НБУ в липні оголосив про його виведення з ринку і запропонував його націоналізацію. "Пов’язаність власників опосередкованої істотної участі в АТ "СЕНС БАНК" М.Фрідмана та П.Авена з Росією, яка є країною-агресором та здійснила повномасштабне військове вторгнення на територію України 24 лютого 2022 року, їх підтримка дій та політики, які загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, завдає значного репутаційного ризику та має суттєвий негативний вплив на діяльність Банку", - пояснили в НБУ.
- Голос Америки
В ООН "приголомшені" обстрілами Запоріжжя росіянами, США кажуть про "зневагу Росії до людського життя"
В ООН та США відреагували на обстріли готелю в Запоріжжі, де працювали відповідні міжнародні місії.
Обстріли Запоріжжя, лікарні в Києві та інших цивільних об'єктів в українських містах свідчать про зневагу Росії до людського життя, каже посолка США в Україні Бріджит Брінк. Таким ударом Росія намагається надіслати сигнал міжнародній спільноті, що вони в небезпеці в Україні, переконаний професор Кларк.
“Росія продовжує свої невпинні й варварські напади на народ України — вчора вона вдарила по готелю в Запоріжжі, яким користуються колеги з [ООН] та партнери USAID; сьогодні обстріляла ракетами Київ та інші українські міста. За минулу добу: 4 загиблих, понад 40 поранених, уламками пошкоджена дитяча лікарня. Зневага Росії до людського життя не має меж”, - написала Брінк на своїй сторінці в мережі X (в минулому Twitter) зранку 11 серпня.
Так посолка прокоментувала чергові ракетні удари Росії по Запоріжжю 10 серпня та Києву 11 серпня. В Запоріжжі ціллю удару став готель “Рейкарц”, де часто зупиняється персонал міжнародних організацій, зокрема ООН та USAID, під час роботи в цьому регіоні України. Готель також використовували для денного дитячого табору. Внаслідок російської атаки, за повідомленнями ЗМІ, одна людина загинула і 16 отримали поранення, включаючи чотирьох дітей.
Деніз Браун, гуманітарна координаторка ООН з питань України у своїй заяві зазначила: “Я приголомшена новиною про те, що готель, який часто використовує персонал ООН і наші колеги з неурядових організацій, які підтримують людей, що постраждали від війни, став ціллю російського удару в Запоріжжі. [...] Я зупинялася в цьому готелі кожен раз, коли була з візитом в Запоріжжі”.
Своєю чергою президент України Володимир Зеленський так прокоментував черговий напад Росії на місто: “Запоріжжя. Місто щоденно потерпає від обстрілів з боку окупантів. Від удару російською ракетою по цивільній будівлі зайнялася пожежа. Станом на зараз відомо про одного загиблого. Мої співчуття. Є поранені”.
Росія навмисне обстріляла готель, каже професор Майкл Кларк в коментарі Sky News. Він побачив в таких діях Росії сигнал міжнародній спільноті, що вона перебуває в небезпеці в Україні.
Ціль російських ударів по цивільних будинках - це залякування, вважає український військовий Мирослав Гай. В інтерв'ю Українській службі Голосу Америки Гай порівняв цю тактику Росії з її ж тактикою в Сирії, в Алеппо, коли росіяни "бомбили цивільні лікарні для того, щоб створити паніку, створити гуманітарну катастрофу".
"Зараз намагаються зломити дух спротиву українців", - додає Гай.
- Голос Америки
Нуланд привітала зміцнення антимонопольного законодавства в Україні
Висока представниця Держдепартаменту США Вікторія Нуланд привітала ухвалення закону "Про вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України" (АМКУ).
Виконувачака ообов'язків заступника держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що незважаючи на війну, Україна продовжує вести боротьбу з корупцією, і «вжила рішучих дій для посилення підзвітності, прозорості та корпоративного управління».
«Ці зусилля зміцнюють впевненість у демократичному майбутньому та залучають інвестиції приватного сектору для довгострокового відновлення України», – написала в Нуланд у соцмережі Х (колишня Twitter).
Раніше ухвалення закону, який надає «додаткові інструменти для боротьби з корупцією» та «сприяє належному корпоративному управлінню», привітала посолка США в Україні Бріджит Брінк.
«Запровадження цього закону та посилення незалежності Антимонопольного комітету підвищить конкурентоспроможність України та допоможе залучити інвестиції приватного сектора для її відновлення», – твітує Брінк.
У середу Верховна Рада 258 голосами за необхідного мінімуму в 226 голосів ухвалила закон (№5431) "Про вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України" (АМКУ), що передбачає посилення АМКУ повноважень.
Посол ЄС в Україні Матті Маасікас також привітав ухвалення цього закону і написав, що його ухвалення є «вирішальним кроком у зусиллях України щодо наближення до правил і практик ЄС».
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