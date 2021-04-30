Держдепартамент: США дадуть відповідь на спроби закрити "Радіо Свобода" в Росії

Сполучені Штати дадуть належну відповідь, якщо російська влада продовжить спроби примусового припинення роботи "Радіо Свобода" в країні. Про це у четвер заявив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс.

Відповідаючи на питання журналіста про те, як США збираються вирішити проблему можливого припинення роботи "Радіо Свобода" на території Росії через переслідування влади, Прайс підтвердив, що кампанія, проведена Кремлем проти незалежної преси, в останні місяці лише посилилася. Сполучені Штати, за словами Прайса, також спостерігають порушення прав людини з боку російської влади.

«Вже більше 70 років "Радіо Свобода" є життєво важливим джерелом об'єктивних новин і інформації для жителів Росії і важливою сполучною ланкою між нашими двома країнами. Держсекретар Блінкен підняв це питання з міністром закордонних справ (Сергієм) Лавровим, - заявив Прайс. - Він і інші офіційні особи закликали російський уряд переглянути свої дії проти "Радіо Вільна Європа" / "Радіо Свобода" (РСЕ / РС), і ми були раді почути заяви деяких наших міжнародних партнерів, які приєдналися до цього заклику».

Представник Держдепартаменту висловив співчуття у зв'язку з тим, що «російський уряд стає все більш нетерпимим до сторонніх поглядів».

«Ми ясно дали зрозуміти, що дії Росії проти "Радіо Вільна Європа" / "Радіо Свобода" та інших ЗМІ, позначених як так звані іноземні агенти, відображують значну нетерпимість і жорстокі обмеження, - заявив Прайс. - Ми продовжимо піднімати це питання, як у випадку з РСЕ / РС, так і у випадку зі свободою слова і правами людини в більш широкому сенсі ».

Він попередив, що США залишають за собою право на відповідь у разі, якщо «російський уряд продовжить спроби примусового закриття "Радіо Свобода".

На заяву Прайса відповіла речниця МЗС Росії. Марія Захарова на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook заявила, що Росія "дзеркально відреагувала на невиправдано рестриктивні заходи, вжиті владою США щодо російських ЗМІ, розробкою власного закону про іноагентів"

Як відомо, у листопаді 2017-го року фінансований російською владою телеканал RT зареєструвався у США у статусі іноземного агента на вимогу Мін'юсту США.

Статус іноземного агента не накладає на RT обмежень щодо мовлення. Канал має подавати звіт двічі на рік про джерела фінансування та контакти з представниками іноземних урядів.

"Про жодне перешкоджання роботі журналістів в Росії не йдеться - американській владі не треба нікого обманювати, вкидаючи подібну дезінформацію. Як і раніше, вітаємо професійну діяльність американських медіа в нашій країні, оскільки щиро віримо, що плюралізм ЗМІ є невід'ємними елементом повноцінного демократичного суспільства.", - заявила Захарова.

У березні дослідниця американського аналітичного центру Atlantic Council Мелінда Гарінг назвала "Радіо Свобода" "канаркою у шахті" і закликала західні ЗМІ звертати увагу на тиск влади Росії на це ЗМІ.

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