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Держдеп радить американцям негайно залишити Гаїті - через ризик викрадення
Державний департамент США наказав американцям та членам їхніх сімей, які працюють на уряд США в Гаїті, негайно покинути країну.
Громадянам США, які не працюють на уряд, також рекомендовано якнайшвидше залишили Гаїті “комерційним або іншим приватним транспортом”. Загалом уряд закликає американців не їздити на Гаїті.
Причиною для цього рішення, як йдеться в офіційному повідомленні Держдепу, стало масові “викрадення людей, злочинність, громадянські заворушення та незадовільна інфраструктура охорони здоров’я”.
“Викрадення є широко поширеним явищем, і їх жертвами регулярно стають громадяни США. Викрадачі можуть використовувати складне планування або скористатися незапланованими можливостями, і навіть конвої зазнавали нападів”, – йдеться в повідомленні Держдепартаменту США.
Крім того, злочинці стежать за мандрівниками і нерідко нападають на них з метою пограбування невдовзі після того, як приїжджі покинули міжнародний аеропорт Порт-о-Пренса. Грабіжники та викрадачі також нападають на приватні транспортні засоби, які застрягли в заторах, і часто жертвами нападів стають самотні водії, особливо жінки.
Влада Гаїті намагається стримати насильство та хаос, оскільки добре озброєні угруповання спричиняють гуманітарну кризу, через яку десятки тисяч залишилися без власного помешкання через часті викрадення з метою отримання викупу, групові зґвалтування, тортури та вбивства.
Тим часом видання Barrons повідомляє, що банди контролюють близько 80% столиці Гаїті, і випадки викрадення з метою отримання викупу, збройних пограбувань та викрадень автомобілів продовжують зростати.
Карибська країна не обирала нового лідера після вбивства президента Жовенеля Мойза 7 липня 2021 року. Місцевій поліції зазвичай бракує ресурсів для ефективного реагування на серйозні злочини. Дефіцит бензину, електрики, ліків і медичних товарів відчувається на більшій частині території Гаїті. Державним і приватним медичним клінікам і лікарням часто не вистачає кваліфікованого медичного персоналу і навіть базового медичного обладнання та ресурсів.
За інформацією AFP, уряд США “надзвичайно обмежений у своїх можливостях” допомагати американцям в цій країні у разі необхідності екстреної допомоги. Крім того, як повідомляє інформагенція, напередодні Міністерство охорони здоров’я Гаїті підтвердило спалах холери.
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"Ситуація небезпечна": Польща не виключає, що "Вагнер" може перетнути кордон ЄС під виглядом нелегальних мігрантів
Польща припускає, що найманці “Групи Вагнера” готують провокації на кордоні з ЄС: вагнерівці можуть перевдягнутися у форму білоруських прикордонників і сприяти мігрантам нелегально потрапити на територію Євросоюзу або самі вдавати із себе мігрантів та перетнути кордон.
Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
Польща загалом стурбована можливим поширенням війни на її територію з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
“Ситуація стає все більш небезпечною... Швидше за все, вони [вагнерівці] будуть маскуватися під білоруських прикордонників і допомагатимуть нелегальним мігрантам потрапити на територію Польщі, щоб дестабілізувати Польщу”, – сказав Моравецький на прес-конференції, повідомляє Reuters.
“Це створює додаткові загрози”, – вважає Моравецький.
“Зараз ситуація ще більш загрозлива. У нас є інформація, що понад 100 найманців Вагнера рушили в бік Сувальського коридору поблизу Гродно в Білорусі”, – цитує очільника польського уряду Радіо Свобода.
Раніше цього місяця Польща почала переміщення понад 1000 військових на схід країни на тлі зростання занепокоєння, що присутність бойовиків “Групи Вагнера” у Білорусі може призвести до посилення напруги на її кордоні.
Як повідомляв Голос Америки, Польща, Литва та Латвія можуть спільно закрити свої кордони з Білоруссю, якщо відчують загрозу серйозних інцидентів за участю найманців з "Групи Вагнера", заявив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський.
ЄС запровадив санкції щодо 5-ти російських інформаційних агенцій та їх працівників
Європейський союз запровадив санкції проти сімох громадян Росії та п’яти російських компаній. Про це повідомила Європейська рада у п'ятницю, 28 липня.
За даними ЄС, ці організації та пов’язані з ними особи причетні до поширення маніпуляцій та пропаганди на підтримку російського збройного вторгнення в Україну.
До списку санкцій включені такі компанії: "Інститут російського закордоння", "Діалог", інформаційне агентство "Інфорос", Агентство соціального проєктування та ТОВ "ГК Структура".
Також санкції запроваджені проти керівників та співробітників цих організацій. Зокрема, обмеження стосуються голови відділу розвитку стратегічних напрямів АНО "Діалог" Тимофія Васильєва. Стверджується, що він веде провоєнний телеграм-канал "Війна з фейками" із сотнями тисяч підписників.
Також санкції торкнуться засновника "ГК Структура" Іллі Ґамбачідзе, засновника "Інституту російського закордоння" Олександра Старунського, гендиректорів "Інфоросу" Анастасії Кирилової та Ніни Дорохової, політолога Сергія Пантелєєва та директора Ділового клубу ШОС Дениса Тюріна.
"Ми націлені на тих, хто маніпулює інформацією та здійснює втручання в рамках ширшої гібридної кампанії Росії проти ЄС та його членів. Цими новими списками ми надсилаємо сильний сигнал, що ми знаємо, як вони маніпулюють нашим інформаційним простором і як вони працюють. Ми сповнені рішучості запобігати, стримувати та ефективно реагувати на ці загрози за допомогою нових інструментів", – заявив глава європейського зовнішньополітичного відомства Жозеп Боррель.
Причиною запровадження санкцій у ЄС назвали участь цих осіб та компаній у "поширенні пропаганди на підтримку агресивної війни Росії проти України".
Зокрема, за даними ЄС, "Інфорос" започаткувало понад 270 проксі-видань, які поширюють пропаганду на підтримку війни в Україні. Ще 2020 року Associated Press писало, що це видання розповсюджує фейки про коронавірусну інфекцію.
А "Інститут російського закордоння", як стверджують у ЄС, поширює "російську дезінформацію". На сайті цієї агенції йдеться, що організація "реалізує проекти, що сприяють зміцненню інтеграції на Євразійському просторі та консолідації російського світу".
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Євросоюз запровадив санкції проти російських телеканалів RT, Sputnik, Росія РТР/РТР Планета, Росія 24/Росія 24, TV Centre International, НТВ/НТВ Мир, Росія 1, РЕН ТВ, Перший канал, у зв’язку з поширенням дезінформації та пропаганди проти ЄС.
"Вплив на парламентські вибори у Польщі" - експерти аналізують цілі вагнерівців на білоруських кордонах з країнами НАТО
Польща, Литва та Латвія можуть спільно закрити свої кордони з Білоруссю, якщо відчують загрозу серйозних інцидентів за участю найманців з "Групи Вагнера". Про це напередодні, 27 липня, заявив міністр внутрішніх справ Польщі.
"Безумовно, якщо будуть серйозні інциденти за участю Групи Вагнера на кордонах країн НАТО і ЄС, таких як Польща, Литва чи Латвія, ми, безсумнівно, будемо вживати спільних дій", – сказав глава МВС Польщі Маріуш Камінський.
За його словами, якщо прикордонні з Білоруссю держави вирішать, що це "правильна відповідь", вони забезпечать "повну ізоляцію Білорусі". Дорожній рух між Польщею та Білоруссю було припинено з лютого на тлі погіршення відносин між двома країнами.
Польща посилює кордон додатковими військами
Польща, яка є членом НАТО з 1999 року, повідомила минулого тижня, що перекине деякі військові частини із заходу на схід після того, як з’явилися підтвердження того, що найманці "Групи Вагнера" почали тренувати білоруські сили спеціального призначення неподалік з її кордону. Польські безпекові експерти вважають, що кількість найманців, що прибула до Білорусі, сягає від 3 до 5 тисяч, а метою їхніх тренувань можуть бути провокації на кордоні.
Дослідниця з Польського інституту міжнародних відносин Анна Марія Дайнер нагадує у своїй статті на сайті інституту, що керівник "вагнерівців" Євген Пригожин, який наприкінці червня здійснив спробу заколоту, припинив марш на Москву лише після переговорів з невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Натомість Лукашенко разом з президентом Росії Володимиром Путіним дозволив частині найманців переїхати до Білорусі.
Дослідниця також нагадує, що 23 липня під час зустрічі з Путіним у Санкт-Петербурзі Лукашенко заявив, що найманці "Групи Вагнера" в Білорусі "дуже хотіли б вжити заходів проти Польщі, але він (Лукашенко) їм у цьому заважає".
Польська дослідниця вважає, що в цих словах є прихована погроза, бо такими ж словами Лукашенко говорив минулого разу, коли влаштував міграційну кризу на польському кордоні кілька років тому.
"Він тоді наголосив, що лише завдяки політиці білоруської влади кордон із країнами НАТО та ЄС безпечний, але Білорусь перестала його охороняти у відповідь на санкції Заходу", – нагадує Дайнер.
Метою заяв обох політиків було залякати польську громадськість і спробувати вплинути на польську владу, щоб вона змінила свою політику щодо Білорусі та Росії на менш конфронтаційну та припинила підтримку УкраїниАнна Марія Дайнер
Невдовзі після Лукашенка президент Путін звинуватив Польщу в тому, що вона має територіальні амбіції у колишньому Радянському Союзі. Він також заявив, що будь-яка агресія проти Білорусі буде вважатися нападом на Росію, бо Білорусь та Росія мають "союзну державу".
Польща заперечує, що претендує на будь-які території поза своїми кордонами. Тож, як каже Дайнер, метою заяв обох політиків було "залякати польську громадськість і спробувати вплинути на польську владу, щоб вона змінила свою політику щодо Білорусі та Росії на менш конфронтаційну та припинила підтримку України".
Польща була важливим притулком для опонентів Лукашенка, а Варшава стала одним із найрішучіших прихильників Києва після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.
Один з лідерів білоруської опозиції в еміграції Павло Латушка вважає, що "не виключено, що однією з цілей Вагнера будуть спроби проникнути на територію Польщі та спровокувати конфлікт на кордоні, можливо, зі зброєю".
У своєму твіті він звернувся до польського парламенту, щоб той визнав режим Лукашенка спонсором тероризму.
Військової загрози "вагнерівці" не становлять, але можуть створити напругу
Українська розвідка вважає, що після того, як "вагнерівців" роззброїли у Росії, відібрали в них танки та артилерію, вони не становлять значної воєнної загрози. Речник Головного Управління Розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов сказав в ефірі українського телебачення, що напад "вагнерівців" на Польщу був би "самогубчим".
Американський інститут вивчення війни (ISW) також вважає, що найманці Вагнера Білорусі "не становлять військової загрози для Польщі чи України ... доки вони не будуть переозброєні механізованою технікою". Але "навіть тоді вони не становитимуть суттєвої загрози для НАТО", вважають фахівці ISW.
Але польська дослідниця вважає, що навіть без важкої зброї вагнерівці можуть зруйнувати прикордонні загородження, чи взяти участь в інших прикордонних провокаціях проти польських прикордонників із застосуванням зброї, або без, якщо б Лукашенко хотів ще раз використати мігрантів як зброю проти Європейського Союзу.
"Також не можна виключати, що частина найманців намагатиметься проникнути до Польщі та інших країн переважно на східному фланзі (як нелегально, так і, наприклад, за білоруськими паспортами) із завданням виявлення об’єктів критичної інфраструктури. Деякі з них також можуть бути підготовлені до проведення диверсій на території Польщі", – вважає Анна Марія Дайнер.
Такі провокації могли б проводитися у час білорусько-російських військових навчань "Щит Союзу", запланованих на кінець вересня, або в час жовтневих парламентських виборів у Польщі, і могли б мати "психологічний вплив на польське суспільство", вважає дослідниця.
Вагнерівці нагадують, що Росія не відмовиться від гібридних загроз
На її думку, заяви Путіна та Лукашенка чітко дають зрозуміти, що обидва режими будуть продовжувати свої гібридні дії проти Польщі та інших країн НАТО. Тож Польщі потрібен план не просто реагування на нинішню загрозу, а план довгострокового посилення охорони східного кордону.
Польща в рамках консультації в НАТО могла б запропонувати спільний підхід членів Альянсу до гібридних загроз, частиною яких є використання "Групи Вагнера", наприклад, збільшити присутність військ Альянсу на кордоні.
Крім цього, на її думку, може знадобитися визнати "Групу Вагнера" терористичною організацією, що дозволить ефективніше з нею боротися на законодавчому рівні.
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