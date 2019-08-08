Для зміни Нормандського формату необхідна згода всіх сторін - чиновник Держдепу

Росія повинна взяти відповідальність не лише у питанні дотримання умов перемир'я, укладеного за посередництвом ОБСЄ, але також виконанні своїх зобов'язань, визначених у Мінських угодах 2014-2015

США підтримують зусилля президента України Володимира Зеленського щодо здійснення кроків у напрямку миру. Про це Українській службі "Голосу Америки" заявив заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент.

"Ми дуже підтримуємо зусилля президента Зеленського щодо здійснення кроків у напрямку миру. Дії українських військових у Станиці Луганській, бажання відбудувати міст, необхідний для задоволення гуманітарних потреб, демонструє намір нового українського уряду зробити кроки у правильному напрямку", - відзначив посадовець.

Водночас представник Державного департаменту заявив, що будь-який новий формат вирішення конфлікту на Донбасі потребуватиме домовленості усіх сторін.

​Як відомо, Штаб Операції Об'єднаних Сил повідомив, що 6-го серпня внаслідок ворожих обстрілів чотири військовослужбовці загинули та один отримав поранення.

Президент України Володимир Зеленський повідомив 7 серпня, що провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Я сьогодні зранку розмовляв з президентом Росії Володимиром Путіним із цього приводу. Терміново йому подзвонив, сказав, що це нас не наближає до миру. Я дуже вас прошу вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивство наших людей", – сказав Зеленський.

Я дуже вас прошу вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивство наших людей

За словами Джорджа Кента, Росія має взяти на себе відповідальність щодо дотримання умов перемир'я та виконання забов'язань по Мінських угодах.

"Трагічні події, коли війська, очолювані Росію, у результаті ракетного обстрілу вбили чотирьох українських солдат, які захищали свою землю, вказує на те, що саме Росія повинна взяти відповідальність не лише у питанні дотримання умов перемир'я, укладеного за посередництвом ОБСЄ, але також виконанні своїх зобов'язань, визначених у Мінських угодах 2014-2015. А це включає негайне та повне припинення вогню, звільнення всіх українських полонених, яких утримують очолювані Росією сили, а також виведення всіх російських військових та техніки з території України", - заявив Кент.

Чиновник Державного департаменту США також назвав агресію Росії проти України одним із найбільших конфліктів сучасної Європи та відзначив, що ля створення будь-якого нового формату. вирішення конфлікту необхідна згода усіх сторін процесу.

Відданість США збереженню територіальної цілісності та суверенітету України є непохитною, і ми віримо, що весь Донбас є частиною України, так само, як і Крим

"Україна має всі права шукати партнерів для розв'язання одного з найбільших конфліктів сучасної Європи. Відносно нормандського формату з чотирьох країн, США висловили бажання брати участь у вирішенні конфлікту на Донбасі. Зараз ці зусилля очолює призначений для проведення переговорів спеціальний представник Курт Волкер. Потрібна домовленість всіх сторін для створення будь-якого нового формату. Але відданість США збереженню територіальної цілісності та суверенітету України є непохитною, і ми віримо, що весь Донбас є частиною України, так само, як і Крим. І такою залишатиметься наша політика та наше зобов'язання допомогти Україні відновити її суверенітет та територіальну цілісність", - відзначив Джордж Кент.

Між тим у посольстві США в Україні відзначили, що Президент України Володимир Зеленський і командування Збройних сил країни виявили стриманість після подій 6-го серпня.

Такі дії зберігають "потенціал для справжнього припинення вогню, що рятує життя українців, і прискорили дипломатичні зусилля для мирного врегулювання конфлікту", – ідеться в коментарі на сторінці посольства у фейсбуці.

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