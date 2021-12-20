Через загрозу з боку Росії та COVID-19 Держдеп США радить американцям не подорожувати до України

Уряд США радить громадянам країни не подорожувати до України через COVID-19 та загрозу з боку Росії. Відповідне повідомлення розміщено на сайті Держдепу США.

Уряд США також закликає американців бути обережними через злочинність та заворушення.

"Громадяни США мають бути поінформовані щодо повідомлень, що Росія планує значні військові дії проти України. Нагадуємо громадянам США, що безпекові умови, зокрема вздовж кордонів України, в окупованому Росією Криму, та у контрольованій Росією східній Україні, є непрогнозованими та можуть швидко погіршитись", - йдеться у повідомлення.

Уряд США попереджає, що російські військові дії на території України ускладнять здатність посольства США надавати консульські послуги, включно з допомогою із відбуттям з України.

Дивіться також: Як українці залишали Батьківщину наприкінці Другої світової війни: історія однієї родини