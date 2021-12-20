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Через загрозу з боку Росії та COVID-19 Держдеп США радить американцям не подорожувати до України

На фото: Будівля Держдепу США, Вашингтон. Фото 2017 року

Уряд США радить громадянам країни не подорожувати до України через COVID-19 та загрозу з боку Росії. Відповідне повідомлення розміщено на сайті Держдепу США.

Уряд США також закликає американців бути обережними через злочинність та заворушення.

"Громадяни США мають бути поінформовані щодо повідомлень, що Росія планує значні військові дії проти України. Нагадуємо громадянам США, що безпекові умови, зокрема вздовж кордонів України, в окупованому Росією Криму, та у контрольованій Росією східній Україні, є непрогнозованими та можуть швидко погіршитись", - йдеться у повідомлення.

Уряд США попереджає, що російські військові дії на території України ускладнять здатність посольства США надавати консульські послуги, включно з допомогою із відбуттям з України.

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Як українці залишали Батьківщину наприкінці Другої світової війни: історія однієї родини. Відео
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Як українці залишали Батьківщину наприкінці Другої світової війни: історія однієї родини. Відео

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