Помічниця Держсекретаря США їде до Києва, Москви та Брюсселя

На початку наступного тижня помічниця держсерктерая США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід відвіває Київ та Москву, повідомили в Державному департаменті США. Візит відбудеться 13-15 грудня.

В Києві та Москві Донфрід обговорить з українськими та російськими посадовцями нагромадження військових сил, яке Росія проводить на кордоні з Україною, а також засвідчить "відданість Сполучених Штатів суверенітету, незалежності та територіальній ціліснсті України", мовиться в повідомленні.

Донфрід "наголосить на можливості дипломатичного прогресу із припинення конфлікту на Донбасі шляхом виконання Мінських домовленостей на підтримку Нормандського формату", заявили в Держдепі.

Після переговорів в Києві та Москві, Донфрід 15-16 грудня проведе зустрічі в НАТО та ЄС "з мето просування дипломатичного врегулювання".

Донфрід перебувала у Києві в листопаді цього року в рамках підготовки засідання Комісії стратегічного партнерства "Україна-США". Тоді Донфрід обговорювала з українськими високопосадовцями просування України на шляху євроатлантичної інтеграції, реформи для зміцнення демократії, боротьбу з корупцією.

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