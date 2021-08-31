США закликали Росію припинити переслідування місії ОБСЄ на сході України

США закликали Росію припинити переслідування спостережної місії ОБСЄ в Україні. Про це на щорічній безпековій конференції ОБСЄ з питань україни заявив заступник помічника Державного секретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент.

“Сили під проводом Росії регулярно блокують, а часом переслідують і погрожують міжнародним спостерігачам СММ”, - зазначив Джордж Кент. Вони “регулярно глушать, обстрілюють та іноді збивають безпілотні літальні апарати Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ”.

Джордж Кент: “США засуджують усі спроби втручатися, шкодити або знищувати цінне технологічне обладнання СММ. Ці дії є неприйнятними. І ті, хто атакує об'єкти спостережної місії, мають нести відповідальність. Сполучені Штати закликають Росію направити сили, які вона озброює, навчає, якими керує і поруч з якими воює на сході України, припинити переслідування спостережної місії”.

За його словами, після накопичення російських військ вздовж кордону та в Криму раніше цього року Росія відвела частину обладнання. Втім “присутність російських військ лишається збільшеною”, - наголосив Кент.

Крім того, Росія, всупереч міжнародному праву, продовжує перешкоджати свободі судноплавства в Чорному та Азовському морях, - додав представник Держдепу.

"Україна чітко продемонструвала політичну волю знайти мирне і дипломатичне вирішення конфлікту. Тоді як Росія не визнає своєї участі в конфлікті, що забрав понад 13 тисяч життів", - цитує слова Кента Місія США в ОБСЄ на своїй Твітер-сторінці.

Представник Держдепу додав, що Росія неправдиво зображає ситуацію на сході України як “внутрішню кризу" і поширює дезінформацію про “іноземне управління” та “державні перевороти”.

“США закликають припинити окупацію Криму, переслідування кримських татар, етнічних українців, Українську православну церкву та інших членів етнічних та релігійних меншин у Криму, а також звільнити з тюрем всіх українських політичних в'язнів”, - наголосив представник Держдепу на конференції ОБСЄ.

Він висловив жаль через нещодавнє рішення Росії скоротити мандат місії ОБСЄ в Україні лише до двох місяців. “Це лише внесе додаткової невизначеності щодо стану місії та відверне увагу від її ефективності”, - заявив Кент.

Він висловив сподівання, що у липні країни-учасники досягнуть згоди щодо тривалості місії і продовжать мандат щонайменше на 4 місяців.

У своїй промові Джордж Кент вкотре наголосив, що США підтримують суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України в межах міжнародно визнаних кордонів.

“Ми не визнаЄмо і ніколи не вИзнаємо спробу Росії анексувати Крим. Ми підтверджуємо, що Крим - це Україна”, - заявив Джордж Кент.

Він також підтвердив, що санкції щодо Росії, які були запроваджені у зв'язку з окупацією Криму та через ситуацію у східній Україні, залишаться в силі до тих пір, поки окуповані території не перейдуть під український контроль.

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