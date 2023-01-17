США запровадили візові обмеження щодо 25 чиновників Білорусі 

Державний департамент США запровадив візові обмеження щодо 25 осіб у Білорусі, у відповідь на початок судового розгляду справи в Мінську, де лідерів білоруської опозиції звинувачують в державній зраді.

«Ці політично вмотивовані судові процеси є останніми прикладами зусиль режиму Лукашенка залякати та репресувати тих, хто прагне справедливості, поваги до прав людини та демократичної Білорусі”, - мовиться у заяві держсекретаря Ентоні Блінкена.

"Ми не будемо стояти осторонь, поки цей режим продовжує переслідувати та репресувати мирних протестувальників, демократичну опозицію, журналістів, профспілкових діячів, активістів, правозахисників і звичайних білорусів​", - заявив Блінкен.​

За повідомленням Держдепу, під санкції потрапили білоруські посадовці, серед яких “члени Національних зборів Білорусі за їхню роль в ухваленні закону про санкціонування смертної кари для осіб, засуджених за ймовірні “спроби тероризму”, звинувачення, яке використовувалося для придушення та залякування демократичної опозиції та громадянського суспільства. Деякі з цих осіб також підтримали закон про позбавлення громадянства тих, хто знаходиться за межами країни, звинувачених в “екстремізмі”, і про конфіскацію майна за вчинення “недружніх дій щодо Білорусі”, що є так само спрямоване на придушення та залякування демократичної опозиції та громадянського суспільства”.

З часу президентських виборів у Білорусі 2020 року, загалом США ухвалили візові обмеження щодо 322 осіб у Білорусі.

У вівторок, 17 січня в Білорусі розпочався заочний суд у справі опозиціонерки Світлани Тіхановської. Її звинувачують у державній зраді, змові з метою захоплення влади, в причетності до масових заворушень, до створення екстремістського формування, розпалювання ворожнечі.

Сама Тіхановська оприлюднила відео, де назвала цей суд “помстою жалюгідного диктатора, який втратив владу і намагається помститися всім, хто виступав за свободу”.

Світлана Тіхановська наразі проживає у Литві в еміграції. У відеозверненні вона повідомила, що не мала доступу до досудової документації.