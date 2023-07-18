Держдеп: Після виходу із зернової угоди Росія атакувала українські зернові хаби

Одразу після припинення участі у Чорноморській зерновій угоді Росія запустила ракети і безпілотні дрони на Одесу. Про це заявив під час брифінгу 18 липня речник Держдепу США Метью Міллер. Він зауважив, що дії Росії за останню добу вже призвели до зростання цін на глобальному ринку продовольства, що поставило під загрозу найуразливіші країни світу.

Росія припинила участь у Чорноморській зерновій угоді. Через кілька годин Кремль запустив ракети та направив озброєні безпілотники на український зерновий хаб – Одесу

“Росія припинила участь у Чорноморській зерновій угоді. Всього через кілька годин після цього Кремль запустив ракети та спрямував озброєні безпілотники на український зерновий хаб – Одесу. Сьогодні ж речник президента Путіна погрожував безпеці українських кораблів, які наважаться перевозити продовольство міжнародними водами”, – заявив речник Держдепу США Метью Міллер.

За словами Міллера, Росія продовжує використовувати продовольство як зброю війни і цього разу це вплине не лише на жителів України, а й на світові запаси продуктів харчування та ціни. У Держдепі наголосили, що 65% перевезень українського зерна відправляються в одні з найбільш уразливих країн та людей світу.

“Світ не має дати себе ввести в оману останньою брехнею Москви. Вплив таких дій вже відчувається, зокрема, на Близькому Сході та в Африці. До початку дії Чорноморської зернової ініціативи ціни на продовольчі товари підскочили близько 22% через повномасштабне вторгнення Росії в Україну”, – говорить Міллер.

У Держдепі наголошують, що вихід Росії з зернової угоди вже призвів до різкого зростання ціни на пшеницю, кукурудзу і сою на глобальному ринку.

Про наслідки виходу Росії із Чорноморської зернової угоди та обстріл українських зернових хабів говорили сьогодні і у Білому Домі.

За словами речниці Білого дому Карін Жан-П’єр, атакуючи українські порти і запобігаючи потраплянню українського зерна на світові ринки, Росія загострює дефіцит продовольства в таких регіонах як Сомалійський півострів та Ємен.

“Сполучені Штати й надалі підтримуватимуть зусилля України доставити українське зерно людям, які його вкрай потребують”, – заявила Карін Жан-П’єр.

Як повідомив Голос Америки, раніше у вівторок голова агентства США з міжнародного розвитку USAID Саманта Пауер заявила, що США надають Україні додаткові 250 мільйонів доларів на підтримку сільського господарства, яке постраждало від російської агресії. Гроші підуть на розширення критично важливої сільськогосподарської інфраструктури, такої як зрошення, зернові елеватори, перевантажувальні потужності, а також портову та прикордонну інфраструктуру. Програма допомоги охоплює майже третину зареєстрованих українських фермерів.

Про це Пауер, керівниця USAID, заявила, перебуваючи в Одеському порту.

Вона висловила «глибоке розчарування» рішенням Росії припинити свою участь у Чорноморській зерновій ініціативі, угоді, яка дозволяла Україні вивозити зерно з трьох портів у Чорному морі.

Раніше Росія скаржилася, що зернова угода з Україною призвела до падіння європейських цін на зерно, і ще більшого падіння на ціни російського зерна нижчої якості.

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