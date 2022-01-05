У Держдепі заявляють про підтримку України

Заступниця Держсекретаря Венді Шерман та міністр закордонних справ Грузії Давід Залкаліані під час телефонної розмови наголосили на потребі поважати право суверенних держав обирати свої власні системи безпеки та підтримати суверенітет та територіальну цілісність Грузії та України перед обличчям російської агресії. Про це йдеться у повідомленні офісу речника Держдепартаменту.

Шерман також зауважила, що "США продовжуватимуть закликати Росію відвести свої війська на передвоєнні позиції у відповідності до угоди про припинення вогню 2008 року".

Про Україну та російську агресію вчора телефоном говорив і Держсекретар Блінкен з міністром закордонних справ Саудівської аравії Принцем Файсалом Аль-Саудом.

"Секретар та міністр закордонних справ обговорили накопичення Росією військ біля кордонів України, як також інші питання двосторонньої та регіональної безпеки, в тому числі Ємен та Судан, в тому числі питання прав людини", - йдеться у повідомленні речника Держдепартаменту Неда Прайса.

Наступного тижня Венді Шерман проведе у Женеві двосторонні переговори з питань безпеки із заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим.

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