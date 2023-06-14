Держсекретар Блінкен здійснить візит до Китаю, відкладений у лютому через китайську кулю

18-19 червня держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає з офіційним візитом Пекін. На порядку денному, серед іншого, і війна Росії проти України. Про це під час брифінгу у Вашингтоні повідомив речник Держдепу США Метью Міллер.

У лютому цього року візит Ентоні Блінкена до Китаю було відкладено за кілька годин до вильоту. Як повідомляв Голос Америки , причиною перенесення візиту тоді стала повітряна куля над територією штату Монтана, яка, підозрювали у Пентагоні , надіслана з Китаю з метою збору інформації.

США вважають особливо важливим мати прямий канал зв’язку з Китаєм попри наявні конкурентні відносини та різні погляди з низки питань, наголосив Міллер.

“У нас є сфери, де ми не погоджуємося, але як дві великі світові держави важливо, щоб ми мали можливість безпосередньо спілкуватися один з одним, щоб конкуренція не переросла в конфлікт”, - сказав Міллер.

Щодо України, речник Держдепу додав: “Ми чітко висловили занепокоєння, що Китай може надати допомогу із летальним озброєнням Росії. Наразі ми не бачили доказів того, що вони зробили цей крок”.

Міллер також додав, що США вітають участь будь-якої країни, яка бажає допомогти забезпечити справедливий і міцний мир в Україні.

“Я впевнений, що це буде предметом розмов під час поїздки”, - сказав Міллер.

У відповідь на питання стосовно ядерних амбіцій Ірану посадовець зауважив: “Ми вважаємо, що дипломатія – завжди найкращий спосіб, але ми не наївні щодо іранських амбіцій. І готові до всіх можливих опцій”.

Минулого місяця міністр закордонних справ Китаю Цінь Ґан заявив про нагальну необхідність стабілізувати китайсько-американські відносини після низки "помилкових слів і вчинків", які призвели до глибокого заморожування відносин.

Тим часом, що війни в Україні та ролі Китаю радник Державного департаменту США Дерек Шолле в інтерв'ю Голосу Америки зауважив: "Китай може бути найбільш корисним, якщо спробує переконати Путіна припинити цю війну".