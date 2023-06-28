Держсекретар США: “тріщини всередині влади в Москві” не є секретом

Основні військові резерви України, включаючи більшість бригад, які були нещодавно підготовлені на Заході та оснащені сучасними танками та бронетехнікою НАТО, ще не були задіяні в операції, заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю британському діловому щоденнику Financial Times. Розмова відбувалася на тлі численних спекуляцій щодо того, чи контрнаступ України, який очікували ще навесні, і для якого Захід надав зброю та підготовку для військових, буде мати успіх і Україна зможе визволити всю чи більшу частину своєї території від російської окупації.

Говорячи про те, що вдалося визволити, Резніков сказав, що українські Збройні сили мають «певні досягнення», але Генштаб не оприлюднює конкретні дані, щоб не розкривати місця розташування військ. «Інколи росіяни не доповідають своєму керівництву про те, що вони втратили певний район чи територію. Вони бояться далі доповідати начальству», – сказав Резніков.

За даними Міністерства оборони Великої Британії, на які посилається газета, завдяки контрнаступу, Україна наразі звільнила близько 300 квадратних кілометрів, що вдвічі більше ніж офіційно оголосив Київ. Незважаючи на це, президент України Володимир Зеленський визнав, що досягнення «повільніші, ніж хотілося б», наголошує газета.

Як зауважують західні оглядачі, українські сили зараз беруть участь у формувальних операціях, які мають на меті виявити слабкі місця з російських ліній оборони, на створення яких Росія мала багато місяців. Ці лінії, за словами експертів, мають кілька ступенів оборони, кілька рядів військ, мінні поля та окопи. Аналітики кажуть, що численні точки атаки створені для того, щоб Росія не могла здогадатись, звідки буде головний удар.

У розмові з газетою Резніков попередив, що операція буде відрізнятися від минулорічного приголомшливого розгрому російських військ під Києвом, на Харківщині та Херсонщині. «Не можна очікувати дива в кожній операції», – сказав Резніков.

Як пише американська аналітична група Інституту вивчення війни (ISW), українські війська проводили контрнаступальні дії щонайменше на чотирьох ділянках фронту і, станом на 27 червня, досягли певних успіхів.

Експерти порівнюють заяви президента України Володимира Зеленського, який повідомив, що українські війська просунулися на всіх активних ділянках фронту від Донецької до Запорізької областей, з російськими джерелами, зокрема Міністерством оборони Росії, які також повідомляють, що українські сили продовжували обмежені сухопутні атаки поблизу та на південь від Кремінної та навколо Бахмута, а також на південь від Великої Новосілки в районі адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей та на південь від Оріхова на заході Запорізької області.

Як зауважують аналітики ISW, президент Росії Володимир Путін 27 червня стверджував, що Україна вважає оріхівський напрямок на заході Запорізької області «основним напрямком удару», і це, на думку ISW, може означати, що Путін назвав власний «оборонний пріоритет». А це, на думку аналітиків, не обов’язково означає, що так воно і є з точки зору України.

«Путін, можливо, визначив сектор фронту, який він вважає найбільш критичним для утримання», – мовиться у зведенні ISW.

Тим часом британська розвідка звертає увагу на події на півдні України, де рано вранці 22 червня ЗСУ завдали удару по автомобільних мостах через Чонгар між Кримським півостровом та окупованою Росією Херсонською областю.

Як зазначають британські військові аналітики, ці мости обслуговують один із двох основних шляхів сполучення між Кримом та Херсоном, а маршрут через ці мости є найпрямішим маршрутом від російського кримського логістичного центру Джанкой та Запорізького напрямку, де Росія зараз обороняється від великого наступу України.

«Тимчасове закриття маршруту призвело до того, що життєво важливим російським матеріально-технічним конвоям потрібно було принаймні на 50% більше часу, щоб дістатися до фронту альтернативними шляхами», – зауважує британська розвідка.

Її звіти показують, що російська влада побудувала понтонний місту протягом 24 годин після нападу, що свідчить про те, наскільки цей шлях є життєво важливим для російських військових зусиль в окупованій Україні.