10 стартапів, що змусили світ говорити про Україну в 2017-му

Про ці українські компанії писали західні видання, їхні продукти та послуги замовляли за кордоном, а кампанії збору коштів отримували величезні суми від людей зі всього світу. Деякі з них перемагали на конкурсах і були відзначені нагородами та преміями.

Про більшість із цих стартапів «Голос Америки» публікував матеріали на своєму сайті та в соціальних медіа. Щоб не пропустити повідомлення про технологічні новинки та досягнення українців, приєднуйтеся до нашої групи у Facebook «Українці – історії успіху».

1. PassivDom

PassivDom – перший у світі цілком автономний будинок, що працює винятково на сонячній енергії – розроблений в Україні. Його можна звести за один день, прилаштувати на будь-якій землі і за бажання – перевезти в іншу точку за кілька годин. Уранці клієнт замовляє будинок, а вже ввечері в ньому оселяється.

Виготовляється дім за допомогою 3D-друку. У перших таких тестових домівках можна спробувати пожити вже зараз у Києві. PassivDom почав свою роботу навесні 2017 року і за такий короткий проміжок часу отримав вісім тисяч замовлень зі США.

2. Delfast

Електровелосипеди Delfast, розроблені в Україні, можуть подорожувати далі, ніж Tesla Model 3, на одному заряді батареї – 367 кілометрів, і це світовий рекорд.

Кур’єрська служба Delfast створила гібрид мотоцикла та гірського велосипеда, щоб доставляти товари за одну годину, а після кількох років внутрішнього використання вирішила донести свій продукт до масового споживача. Стартап зібрав 165 тисяч доларів на платформі спільнокошту Kickstarter. Найбільше замовлень на електробайки надійшло зі США.

3. Grammarly

Заснований у Києві стартап Grammarly, головний офіс якого – у Кремнієвій долині, зібрав 110 мільйонів доларів інвестицій. Це одна із найбільших початкових інвестицій для технологічного стартапу останнім часом, писало видання Bloomberg. Один із інвесторів назвав назвав компанію найдинамічнішою в Сан-Франциско.

Компанія заснована вісім років тому, проте досі не залучала сторонні кошти, хоча прибутковою була з самого початку. Вона пропонує онлайн-програму, коректор для англомовних текстів. Більше 600 провідних університетів та корпорацій використовують Grammarly. Усього в програми майже сім мільйонів активних користувачів.

4. Go To-U

Бізнес-ідея українського еко-стартапу Go To-U увійшла до десятка кращих на конкурсі чистих технологій ClimateLaunchpad, що проходив на Кіпрі. Проект обіцяє революціонізувати інфраструктуру зарядних пристроїв для електромобілів.

Компанія Go To-U презентувала онлайн-платформу, що об’єднує екологічно відповідальні бізнеси, які пропонують послуги заряджання електромобілів своїм клієнтам та тим, хто може ними стати. Мережа зарядних станцій Go To-U розвинута в Україні та за кордоном – Польщі, Австрії, Казахстані, Грузії і Таїланді.

За допомогою спеціального мобільного додатка особа може забронювати зарядну станцію, яка ввімкнеться тільки для неї в певну годину, а також оплатити сервіс від бізнесу, який встановив зарядний пристрій.

Усього в міжнародному фіналі брало участь 105 команд із 35 країн. Компанія отримала запрошення до акселератора, де матиме змогу вдосконалити свій продукт.

5. Ugears / «Юкрейніан Геарс»

Стартап Ugears / «Юкрейніан Геарс», що виробляє незвичайні механічні 3Д-пазли з фанери для дорослих і дітей, був започаткований у 2014 році в Києві. Зараз люди на п’яти континентах збирають їхні унікальні моделі. Для того, щоб скласти конструкцію, не потрібно ні клею, ні цвяхів – один зі способів з'єднання деталей є запатентованим винаходом.

Цього року компанія зібрала 288 тисяч доларів на платформі Kickstarter на виробництво унікальної механічної моделі музичного інструменту, на якій можна грати.

6. UniExo

Український стартап UniExo переміг у міжнародному конкурсі інновацій та роботехніки Robot Launch 2017 та отримав можливість узяти участь у акселераційній програмі в Кремнієвій долині і залучити інвестиції. Це стане наступним кроком для запуску серійного виробництва екзоскелетів – пристрою, що дає людям, які мають проблеми з опорно-руховим апаратом, можливість повноцінно пересуватися.

На відміну від конкурентів, екзоскелет українського розробника Антона Головаченка є модульною конструкцією, що управляється за допомогою нейрошолома або нейробраслетів та коштує в рази дешевше закордонних аналогів.

7. Hochu Rayu

Новина про пристрій, розроблений українською компанією Hochu Rayu, облетіла відомі англомовні технологічні блоги і викликала жвавий інтерес в американських компаній, які захотіли випробувати диво-шолом у своїх офісах.

Пристрій під назвою Helmfon обіцяє стати рішенням для компаній, у яких працівникам доводиться часто проводити телефонні конференції: шолом, оснащений телефоном, блокує звуки зовні та зсередини, таким чином, людина може розмовляти вголос і нікому цим не заважати.

8. Senstone

Ще один пристрій українських розробників мав успіх на Kickstarter, зібравши 270 тисяч доларів – модний кулон Senstone, що виконує унікальну функцію перетворення голосових записів у текстові нотатки.

Senstone дозволяє записувати свої думки швидко та з комфортом. Усі аудіо- та текстові замітки синхронізуються у хмарному сховищі. Senstone розпізнає 12 мов, дозволяє редагувати тексти, надсилати їх в інші додатки, організовувати за хештегами, здійснювати пошук за ключовими словами чи місцем запису, створювати списки завдань і нагадування.

9. People.ai

Стартап People.ai, заснований українцем Олегом Рогинським, зібрав інвестицій на суму 7 мільйонів доларів.

Компанія, офіси якої розміщені в Києві та Сан-Франциско, пропонує вирішення на основі штучного інтелекту для управління відділами продажів. Програмне забезпечення, створене в People.ai, допомагає підвищити ефективність команд, аналізуючи їхню продуктивність і надаючи рекомендації щодо закриття угод.

10. Petcube

Українська технологічна компанія Petcube, виробник популярних у світі відеокамер для власників домашніх тварин, здобула в 2017-му престижну нагороду на технологічному шоу «розумних» аксесуарів (Wearable Technology Show) у Лондоні. Petcube переміг у номінації «Розумний» дім». Серед переможців у інших номінаціях – Apple Watch 2, Android Wear 2.0 і Snapchat.

Відеокамера Petcube, що дозволяє власникам домашніх тварин спілкуватися та гратися з їхніми улюбленцями дистанційно з допомогою мобільного додатка, у час своєї появи в 2013-му році стала новинкою на міжнародному ринку. Влітку компанія випустила новий продукт – пристрій Petcube Bites: це камера, з допомогою якої людина може почастувати свого собаку, перебуваючи далеко від дому.

Також в одному з інтерв’ю популярна британська актриса Емма Вотсон зізналася, що не може жити без мобільного додатка Petcube.

Стартап заснований трьома українцями. Компанія має офіси в Києві, Сан-Франциско та Шеньчжені, і її продукція продається в найбільших американських мережах роздрібної торгівлі, таких як Amazon, BestBuy, Petco.

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