Комітет Сенату, де більшість складають республіканці, вказав, що Росія атакувала вибори у США

Комітет з розвідки Сенату США оприлюднив другу частину звіту про втручання Росії до президентських виборів Америки в 2016 році. Звіт, робота над яким тривала два роки і який містить дані опитувань 200 свідків, складається з п'яти частин. Перша частина звіту, оприлюднена в липні, стосується нападів Росії на виборчу інфраструктуру.

Друга частина звіту підтверджує попередні висновки американської розвідки про роботу так званої фабрики тролів – Агентства з досліджень Інтернету, яке "намагалось вплинути на американські вибори 2016 року, зашкодивши шансам Гілларі Клінтон на успіх і підтримуючи Дональда Трампа, за вказівкою Кремля", - йдеться у звіті.

Більшість у Комітеті мають представники Республіканської партії, однопартійці президента США Дональда Трампа. Сам Трамп неодноразово висловлював сумніви у тому, що Росія втручалась до виборів США.

У звіті законодавці наголосили на тому, що російські оперативники використовували різні платформи, включаючи великі мережі – Facebook та Instagram а також невеликі платформи блогерів, такі як LiveJournal.

Комітет підтвердив висновки озвучені раніше про те, що значна кількість зусиль російських агентів була спрямована на афро-американську спільноту у США. "Комітет встановив, що жодна з груп американців не була більшою ціллю для інформаційних оперативників IRA, ніж афро-американці", пише the New York Times.

Законодавці закликали більш уважно ставитись до інформації в соцмережах і вжити дій з унеможливлення подібного втручання.

Голова комітету республіканець Річард Берр закликав досягти балансу між інтересами національної безпеки США та правом на свободу слова.

"Соцмедійні компанії, федеральні установи, правоохоронці та Конгрес мають співпрацювати, щоб досягти прогресу з цих викликів і я вдячний за співпрацю з боку розвідувальної спільноти та високотехнологічної індустрії", - йдеться в заяві Берра.

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