10 олігархів, які потрапили під санкції після вторгнення Росії в Україну, мали “золоті візи” від Лондона - уряд Британії

Британський уряд 12 січня, повідомив раніше засекречену інформацію: певна кількість людей, які отримали так звані «золоті візи» для інвесторів-мільйонерів, могли набути свої статки через корупцію чи організовану злочинність. В урядовому звіті фігурують 10 неназваних олігархів, які потрапили під санкції після вторгнення Росії в Україну.

Минулого року уряд Британії скасував візи, які пропонували шлях до резидентства тим, хто інвестував щонайменше 2 мільйони фунтів (2,43 мільйона доларів), за кілька днів до вторгнення Росії в Україну – на тлі занепокоєння уряду щодо надходження російських грошей незаконного походження.

Вперше такі візи уряд розслідував у 2018 році після отруєння колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля в Британії.

Висновки зберігалися у таємниці протягом багатьох років, але тепер уряд Британії оприлюднив деталі цього розслідування у парламенті. “Перегляд справ виявив невелику кількість осіб, пов’язаних із отримання візи для інвесторів, які потенційно могли збагатитись шляхом корупції чи іншої незаконної фінансової діяльності та/або були залучені в серйозну та організовану злочинність”, – йдеться у письмовій заяві міністра внутрішніх справ Суелли Брейвермен до парламенту.

Візи, вперше запроваджені в 2008 році, були популярні серед заможних людей з Росії, Китаю та Близького Сходу. Як повідомляє Reuters, "російські олігархи та новоспечені китайські підприємці стікалися до Лондона протягом останніх двох десятиліть, купуючи все: від розкішних будинків до футбольних клубів". Потік десятків мільярдів фунтів стерлінгів інвестицій допоміг Лондону зберегти позиції однієї з провідних фінансових столиць світу. Але уряд був стурбований джерелом деяких багатств, особливо після вторгнення Росії в Україну.

Згідно із законом, іноземці, які інвестували 2 мільйони фунтів стерлінгів у британські активи, могли подати заявку на постійне проживання після п'яти років перебування в країні. Інвестування 10 мільйонів фунтів дозволяло подати заявку через два роки.

За словами Брейвермен, перевірка виявила “непропорційну кількість заявників з країн, визначених у Національній оцінці ризиків Великої Британії щодо відмивання грошей і фінансування тероризму”. Також було виявлено «докази високого ризику заявників, які шукали та використовували фінансові установи з найслабшим контролем належної перевірки клієнтів», - сказала посадовиця.

Уряд Британії відмовився озвучити, скільки віз було видано особам із кримінальним минулим, але Брейвермен сказала, що 10 неназваних олігархів, які потрапили під санкції після вторгнення Росії в Україну, були серед тих, хто використовував цю систему.

Загалом було видано понад 12 тисяч “золотих віз”, у тому числі понад 2,5 тисячі росіянам. Програма продовжувалася навіть після того, як у 2020 році спільний парламентський комітет з питань розвідки та безпеки заявив, що уряд «вітає олігархів з розкритими обіймами».

Опозиційна Лейбористська партія заявила, що реакція уряду є «абсолютно неадекватною», зокрема не надано відповіді на основні питання, наприклад, скільки віз було скасовано, скільки заявників отримали громадянство, а також про загрозу безпеці з боку злочинців, які використовували цей шлях для проникнення до Великої Британії.