10 важливих цитат Байдена про Україну за 2021 рік

Перший рік президентства у США Джо Байдена запам'ятається не лише боротьбою із пандемією коронавірусу, а й спробами стримати російську агресію на українських кордонах. Му згадуємо найважливіші цитати Байдена про Україну в 2021 році.

Я висловив занепокоєння щодо нарощування Росією військових сил на кордоні з Україною



Через три місяці після інавгурації президент США Джо Байден у телефонній розмові з російським президентом Володимиром Путіним закликав Росію “утриматись від будь-яких військових дій” в Україні.

“Я чітко дав зрозуміти президенту Путіну, що США непохитні у підтримці наших союзників та партнерів у Європі. У цьому ключі я висловив занепокоєння щодо нарощування Росією військових сил на кордоні з Україною та в окупованому Криму. Я підтвердив підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України і я наполегливо закликав його утриматися від будь-яких військових дій”, - сказав Байден про телефонну розмову, що відбулась 15 квітня.

Через два місяці у Брюсселі під час саміту країн-членів НАТО американський президент, серед іншого, узгоджував спільну позицію щодо Росії та України з європейськими союзниками.

Ми відповідатимемо, якщо Росія продовжить свою шкідливу діяльність

Це відбулось напередодні особистої зустрічі Байдена з президентом Росії Путіним.

“Я розповів союзникам, що я казатиму Путіну. Я не хочу конфлікту з Росією. Але ми відповідатимемо, якщо Росія продовжить свою шкідливу діяльність. Ми не припинятимемо захищати трансатлантичний альянс чи відстоювати демократичні цінності. Як союзники, ми також підтвердили нашу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України”, - заявив він 14 червня цього року у Брюсселі.

І вже 16 червня у Женеві після саміту “США-Росія” Байден прозвітував про зустріч із російським президентом. Питання України було одним із пріоритетних на зустрічі.

“Я наголосив на непохитній підтримці США суверенітету та територіальної цілісності України. Ми домовились продовжувати дипломатію в контексті Мінських угод”, - зазначив президент США на прес-конференції після саміту.

15 липня, до Вашингтона прибувала тогочасна канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Ми з канцлеркою Меркель єдині у переконанні: Росії не можна дозволити використовувати енергетику як зброю для примусу чи погроз сусідам

Разом з Байденом вони підписали “Вашингтонську декларацію”, в якій оголосили, що "виступатимуть єдиним фронтом для захисту союзників на східному фланзі НАТО проти російської агресії". Також був підписаний документ про партнерство у питанні енергетики та захисту клімату.

Під час цього візиту Джо Байден та Ангела Меркель досягли домовленості, яка передбачає заходи проти Росії, якщо та використовуватиме енергетику в якості зброї. Пізніше ця домовленість стане предметом критики на адресу Білого дому, через те, що вона, за заявами критиків, дозволяє завершити будівництво трубопроводу “Північний потік-2”, прокладеного з Росії до Німеччини в обхід України

“Хоча я підтвердив своє занепокоєння стосовно “Північного потоку-2”, ми з канцлеркою Меркель справді єдині у нашому переконанні, що Росії не можна дозволити використовувати енергетику як зброю для примусу чи погроз сусідам. Сьогодні ми даємо старт програмі партнерства з питань клімату та енергетики, щоб підтримати енергобезпеку та розвиток надійних енерготехнологій в економіках, що розвиваються, зокрема країнах Центральної Європи та в Україні”, - заявив Джо Байден 15 липня на прес-конференції з Ангелою Меркель у Вашингтоні.

Наприкінці серпня Україна відзначає 30-ту річницю здобуття своєї незалежності і запускає “Кримську платформу”.

На саміті делегацію США очолює міністерка енергетики Дженніфер Гренголм.

А вже 1 вересня президент України Володимир Зеленський у Білому домі зустрічається із президентом США Джо Байденом.

"У час святкування 30-ї річниці незалежності України, партнерство між нашими країнами міцнішає і буде міцнішим, ніж будь-коли.

США продовжують рішуче підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України перед загрозою російської агресії

Україна і США мають спільні цінності, і ми також непохитно віддані досягненню нашої мети щодо Європи, щоби вона була цілісною, вільною і мирною. США продовжують рішуче підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України перед загрозою російської агресії. І наша підтримка євроатлантичного прагнення України залишається непохитною. Сьогодні ми також обговоримо, як США можуть продовжувати підтримувати Україну у її просуванні на шляху демократичних реформ та її інтеграцію в Європу, - заявив Джо Байден під час підходу до журналістів із Володимиром Зеленським.

Реакція на заяву про "державний переворот"

У листопаді тема України не лишає американських газетних шпальт. Журналісти зустрічають американського президента на вулицях штату Массачусетс і просять прокоментувати гучну заяву Зеленського про підготовку “державного перевороту” в Україні.

“Мене це хвилює. Дивіться, ми підтримуємо територіальну цілісність України, ми підтримуємо їхню здатність управляти своєю державою”, - заявив Джо Байден 27 листопада.

На уточнююче питання, чи буде він обговорювати цю ситуацію із президентом України Володимиром Зеленським, Джо Байден відповів: “З великою вірогідністю”.

Кінець року запамятається багатьом посиленням напруги на українському кордоні. Росія відмовляється відводити війська з українського кордону, чим “надзвичайно стурбований” Захід.

Я готую те, що буде найбільш повним і значущим пакетом ініціатив, що Путіну буде дуже складно піти на те, що він може зробити

3 грудня, напередодні чергової розмови з російським президентом, президент Байден заявив, що готує "список ініціатив”, щоб ускладнити президенту Росії Путіну “зробити те, що, як хвилюються люди, він може зробити".

Американські журналісти не виключають, що президент має на увазі можливе вторгнення Росії в Україну.

“Я – на постійному контакті із нашими союзниками у Європі, з українцями. Мій держсекретар і радник з питань нацбезпеки задіяні значним чином. Що я роблю – я готую те, що, на мою думку, буде найбільш повним і значущим пакетом ініціатив, які зроблять так, що Путіну буде дуже складно піти на те, що, як непокоїть людей, він може зробити”, - заявив Байден у Вашингтоні під час зустрічі з журналістами.

Після цього у президента США виник ось такий діалог із журналістами:

- Що ви зробите, щоб запобігти вторгненню Росії в Україну? ЗМІ повідомляють, що вони можуть почати вторгнення у 2022 році, - запитав Байдена журналіст.

- Ми давно знаємо про дії Росії. Я очікую, що у нас буде довга розмова з Путіним, - відповів Байден.

- Чи приймаєте ви «червоні лінії» Путіна, що стосуються України?

- Я не приймаю нічиїх «червоних ліній», - відповів президент США.

Третя розмова за рік президентів Байдена та Путіна відбулась 8 грудня у режимі відеоконференції.

“Під час зустрічі з Путіним я був дуже прямолінійним, жодних стримувань у виразах. Ввічливо, але чітко, я дав зрозуміти: якщо він справді вторгнеться в Україну, наслідки будуть важкими. Це будуть економічні наслідки, яких він ніколи ще не бачив, яких ще ніколи не було. Він відразу відповів, що зрозумів і я дав знати, що мені було відомо, що він відповість. Окрім цього, якщо це справді станеться, нам також ймовірно потрібно буде посилити нашу присутність в країнах НАТО, зокрема на східному фланзі. Крім цього, я дав зрозуміти, що ми надамо оборонні можливості українцям”, - заявив президент Байден після розмови з президентом Росії.

Я дав зрозуміти президенту Путіну, якщо він рушить до України, економічні наслідки для його економіки будуть руйнівними

Пізніше президент Байден також додав, що США готові відправити американських солдатів на східний фланг НАТО у випадку подальшого вторгнення Росії в Україну. Одностороннє розміщення військ США в Україні не розглядається, додав американський президент.

“Я абсолютно чітко дав зрозуміти президенту Путіну, що, якщо він рушить до України, економічні наслідки для його економіки будуть руйнівними. Руйнівними. Це по-перше. По-друге, нам доведеться відправити більше військових США та НАТО на східний фланг, країн Бухарестської дев'ятки. Це країни НАТО, захист яких є нашим священним обов'язком у разі будь-якого нападу Росії. По-третє, щодо впливу усього цього на Росію, ставлення решти світу до Росії різко зміниться. Вона заплатить жахливу ціну. Ми продовжуємо та будемо продовжувати підтримувати обороноздатність українського народу”, - заявив Джо Байден, президент США.

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