Дії засновника Blackwater в Китаї нагадують навчання російських "зелених чоловічків" німецьким підрядником - аналітик

"Російські оперативники – "зелені чоловічки" навчались у німецького підрядника. Ерик Принс переконаний, що китайці мають кращу стратегію з вирішення проблем, аніж ми і гадає, що потрібна глобальні відповідь". Так відреагувала американський аналітик Моллі Маккью в коментарі до статті у виданні The Washington Post про діяльність американської оборонної фірми Blackwater в Китаї.

Міжнародний коледж оборони є "найбільшим приватним навчальним закладом з безпеки" в Китаї, де викладають тренери з досвідом роботи в поліції та війську, а навчання стосується поводження з затриманими, звільнення заручників і попередження терористичних нападів, зазначає The Washington Post.

Центром керує Frontier Services Group, гонконгська компанія, заснована Ериком Принсом, колишнім морським котиком ВМС США, засновника Blackwater – компанії з оборони, що відіграла значну і суперечливу роль у війнах США в Іраку та Афганістані.

Принс більше десяти років керував Blackwater, яка отримала сотні мільйонів доларів з урядових контрактів на захист американських посадовців і об’єктів в основному в Іраку та Афганістані. Після того, як компанія зіткнулась з юридичними і правовими проблемами через свою роботу з американськими військовими, включаючи інцидент в 2007 році, коли співробітники Blackwater вбили 14 неозброєних іракців – Принс живе та працює у інших країнах, будуючи бізнес, заснований на наданні послуг з безпеки і логістики для підприємств на декількох континентах, пише видання.

Деякі спостерігачі вказують, що діяльність Принса в якості голови Frontier сприяє досягненню стратегічних цілей найбільшого суперника США.

"Він загортається в американський прапор, коли змагається за контракти США, але він ... є представником нової епохи військово-промислового комплексу і бойовиків, які працюють для країн, олігархів і різних мільярдерів...Пентагон і впливові особи в національній безпеці розглядають Ерика як парію", - стверджує Шон Макфейт, колишній військовий підрядник і автор книги про приватні армії "Сучасний бойовик".

"Ерик Принс любить вдавати з себе досконалого патріота, однак, насправді, він – супербойовик, - говорить конгресмен Ян Счаковські, - за визначенням країна має гегемонію на використання сили, а Ерик Принс розмиває це поняття ... він хоче монетизувати війну і мир".

Принс заявляє, що навчання з безпеки, які проводить Frontier в Китаї, має на меті захист китайських підприємств в Африці та Азії, а не надання підтримки китайським поліцейським, чи військовим.

Спеціальний прокурор Роберт Мюллер розслідує наскільки минулорічна зустріч Принса на Сейшельських островах з російським посадовцем, наближеним до Путіна, була спрямована на встановлення таємного контакту між адміністрацією Трампа і Кремлем

Принс має потужні зв’язки, які допомагають йому представляти свої ідеї впливовим особам, зазначає видання. Минулого літа, пропозиція Принса, щоб біля 6 000 приватних контрактників навчали сили безпеки Афганістану була розглянута посадовцями Ради національної безпеки США, як і план платити приватним компаніям за допомогу урядові США в затриманні підозрюваних в тероризмі.

Його зв’язки створюють для нього і проблеми. Спеціальний прокурор Роберт Мюллер розслідує наскільки минулорічна зустріч Принса на Сейшельських островах з російським посадовцем, наближеним до Путіна, була спрямована на встановлення таємного контакту між адміністрацією Трампа і Кремлем. Принс заперечує, що він представляв адміністрацію на зустрічі з Кирилом Дмітрієвим, головою Російського фонду прямих інвестицій.

Ймовірність того, що компанія Принса Frontier могла порушувати заборону для колишніх посадовців США надавати послуги з безпеки іншим країнам, спричинила занепокоєння серед американських керівників компанії і призвела до конфліктів і відставок.

Модифіковані літаки призначались для використання урядом Азербайджану в війні, що десятиріччями тягнулась проти етнічних вірмен

В 2015 році голова компанії Сміт дізнався, що Принс видав вказівку модифікувати невеликі літаки, які FSG орендувала в урядів для спостереження над нестабільними ділянками, щоб озброїти ці літаки рушницями і ракетами.

Модифіковані літаки призначались для використання урядом Азербайджану в війні, що десятиріччями тягнулась проти етнічних вірмен, повідомляє колишній співпрацівник Принса. Він заявляв, що Принс допомагав бойовому підрозділу колишньої радянської республіки, однак ці літаки не було доставлено до Азербайджану.

Лише через декілька місяців, всі крім двох американських посадовців Frontier полишили компанію в основному через занепокоєння, що робота Принса в Китаї суперечитиме стратегічним інтересам США.

Нічого не змінилось для Ерика, - говорить колишній військовий підрядник, який роками тісно співпрацював з Принсом, - він однозначно переконаний, що уряд США і Державний департамент його зрадили

Декілька місяців тому, коли один з колишніх колег запитав у Принса про його роботу з навчання китайських службовців, Принс відповів запитанням, чи краще, щоб він проводив ці роботи, або росіяни.

"Нічого не змінилось для Ерика, - говорить колишній військовий підрядник, який роками тісно співпрацював з Принсом, - він однозначно переконаний, що уряд США і Державний департамент його зрадили. Він дуже, дуже розлючений. Китайці заплатили йому багато грошей, однак він робить це не тільки через гроші. Він переконаний, що китайці мають кращу стратегію вирішення проблем, ніж ми і вважає, що потрібна глобальна відповідь".

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