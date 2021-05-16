Дісней Вордл та інші парки розваг у США пом'якшили вимоги щодо захисних масок

Розважальний комплекс "Дійсней Ворлд" та інші заклади розваг оприлюднили оновлені інструкції щодо безпеки в час пандемії, на підставі нещодавніх рекомендацій Центрів із контролю та профілактики захворювань США.

З 15 травня Дісней Ворлд дозволяє людям відвідувати їхні комплекси та басейни без масок, якщо вони перебувають на вулиці.

Всередині приміщень та на самих атракціонах захисні маски лишаються обов'язковими.

Заклади відпочинку “Юніверсал” в Орландо (Флорида) також пом’якшили вимоги до носіння масок на вулиці. При цьому, на їхньому сайті йдеться, що “захист обличчя лишається обов'язковим в усіх приміщеннях, зокрема в ресторанах, магазинах, громадським місцях готелів”.

Ще інша розважальна компанія “SeaWorld Entertainment Inc” у суботу заявила, що на більшості їхніх атракціонів не потрібні будуть маски. Зокрема, це стосується вакцинованих гостей у таких комплексах: SeaWorld Orlando, SeaWorld San Antonio, Busch Gardens Tampa Bay, Discovery Cove, Aquatica Orlando, Aquatica San Antonio, Busch Gardens Williamsburg, Water Country USA.

При цьому “всі працівники парків розваг зобов'язані продовжувати носити захисні маски”, - заявили у прес-службі компанії.

Минулого четверга Центри із контролю та профілактики захворювань у США заявили, що повністю вакциновані люди не повинні на вулиці носити захисну маску, дозволено також не носити маску у більшості громадських закладів - в бібліотеках, спортзалах, магазинах та інших.

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