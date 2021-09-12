У США 4-річна дівчинка померла від Ковід-19 за кілька годин після появи перших симптомів

У Техасі від коронавірусу померла 4-річна дівчинка, через кілька годин після появи перших симптомів Ковід-19. Про це повідомило місцеве видання Houston Chronicle.

В останній день дівчинка була активною, гралася з родиною вдома. Ввечері перед сном у маленької Калі Кук з'явилась трохи підвищена температура, через 5 годин у сні вона померла, розповіла журналістам матір дитини.

“Калі виглядала абсолютно добре, і раптом її немає. Це забрало її так швидко”, - сказа матір дитини Кара Гарвуд. За її словами, дівчинка не мала жодних проблем зі здоров'ям.

Журналістам із місцевого видання “The Daily News. Galveston County” матір розповіла, що вона не була вакцинована.

“Я була однією з тих людей, які виступали проти вакцинації. І була проти цього. Тепер я б дуже хотіла, щоб було інакше”, - цитує видання слова Кари Гарвуд.

Дитина померла лише через день після того, як в її мами, брата і в 5-місячної сестрички підтвердився діагноз Ковід-19. Наразі сім’я перебуває вдома на карантині.

Родина в Інтернеті оголосила про збір коштів, щоб профінансувати поховання дитини. На цій сторінці благодійники висловлюють підтримку та співчуття родині, а також їхнє ставлення до трагедії.

Одна з коментаторок Рене Урета написала: “Незалежно, чи ви за вакцину, чи проти вакцини, ніхто не повинен втрачати дитину у такому ранньому віці. Я глибоко співчуваю вашій втраті”.

Департамент охорони здоров'я округу Галвестон підтвердив, що причина смерті - від Ковід-19, і що це наймолодша дитина, що померла від коронавірусу в їхньому окрузі.

У США наразі зростає рівень захворювань на новий штам коронавірусу Дельта. Рівень заражень серед дітей є значно вищим, ніж було прогнозовано. У штаті Техас, за даними Департаменту з охорони здоров'я, станом на 10 вересня на коронавірус захворіли 2 384 дитини.

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