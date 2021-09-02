США оголосили про надання Україні додаткової гуманітарної допомоги на 45 мільйонів доларів

Сполучені Штати нададуть понад 45 мільйонів дол додаткової гуманітарної допомоги народу України, оголосив Державний секретар США Ентоні Блінкен.

“Ця допомога США дозволить нашим міжнародним гуманітарним партнерам і надалі підтримувати багатьох людей з тих 3,4 млн , які потребують допомоги в Україні, включно з переміщеними особами”, - заявив Держсекретар Блінкен.

За його словами, ця допомога передбачає доставку продуктів харчування, забезпечення людей притулком чи житлом, матеріалами для опалювання, необхідної медичної допомоги, питної води, а також тадання психологічної та психосоціальної підтримки.

Він також закликав інші країни продовжувати підтримувати Україну у гуманітарній сфері.

“Ми вітаємо внесок інших донорів, щоб відповісти на цю кризу, та закликаємо інших щедро підтримувати нагальні гуманітарні потреби в Україні”, - заявив голова зовнішньополітичного відомства США.

За даними Дежрдепу, загальна сума гуманітарної підтримки України з боку США від 2014 року зросла до 351 мільйона доларів.

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