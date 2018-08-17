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США

Утричі більше доказів проти Манафорта зібрала команда Мюллера для наступного судового розгляду

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Команда спеціального прокурора Роберта Мюллера має втричі більше доказів для подання в наступному судовому процесі проти колишнього голови кампанії президента Трампа Пола Манафорта, повідомляє видання The Hill.

Наступний процес відбудеться у Вашингтоні, округ Колумбія. Перший процес наближається до завершення у Вірджинії, де присяжні працюють над винесенням вироку.

Як повідомляється, команда Мюллера має понад тисячу доказів, які можна буде представити у федеральній справі Манафорта щодо міжнародного лобіювання та відмивання грошей.

Прокурор Ґреґ Андрес заявив у суді Вірджинії, що 388 документів були подані як докази в першій справі.

Більшість доказів у двох кримінальних справах не повторюються, повідомляє CNN.

Обидві справи стосуються того часу, коли Манафорт працював як політичний консультант в Україні. Його звинувачують у незаконному лобіюванні, а також податковому і фінансовому шахрайстві.

Обвинувальний висновок Манафорта був результатом роботи команди Мюллер під час розслідування російського втручання у президентські вибори 2016 року, зокрема, того, чи змовилися Москва з учасниками кампанії Трампа.

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Суд над Манафортом - заключні дні. Коли можна очікувати рішення присяжних? Відео
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Суд над Манафортом - заключні дні. Коли можна очікувати рішення присяжних? Відео

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