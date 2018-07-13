Курс долара зміцнюється на тлі протистояння США та Китаю в сфері торгівлі

Курс євро досяг найнижчого рівня у п’ятницю після того, як було оприлюднено статистичні дані в Китаї. Значний торговельний профіцит Китаю спричинив побоювання стосовно ескалації торговельного конфлікту між США та Китаєм і інвестори посилили свої інвестиції до більш безпечної валюти – долара.

Курс китайського юаня знижувався протягом останніх шести тижнів через занепокоєння, що екноміка постраждає від митних тарифів, введених стосовно китайських товарів.

Міністр фінансів США Стівен Мнучин заявив у четвер, що Сполучені Штати і Китай знову відкриють переговори з питань торгівлі, що дещо зменшило негативні очікування від торговельної суперечки.

Однак, дані вказують, що завдяки зростанню експорту з Китаю, торговельний профіцит Китаю в двосторонній торгівлі США досяг рекордних значень в червні. Цього тижня Трамп заявив про запровадження митних тарифів на імпорт Китаю на суму 200 мільярдів доларів і Пекін заявив про кроки у відповідь.

«Конфлікт в сфері торгівлі призвів до занепокоєння на ринках, - сказала Естер Рейгельт, аналітик Commerzbank у Франкфурті.

Заяви президента Трампа про можливість зриву торговельної угоди зі США через план Brexit також вплинули на курс британського фунта, зміцнивши курс долара.

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