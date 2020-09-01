Новий навчальний рік у моєї доньки розпочався вдома - у нашому штаті Мериленд шкільні ради прийняли рішення проводити навчання онлайн через пандемію коронавірусу.

І яким було наше здивування в перший день навчання побачити, що у нашому класі, де в минулі роки було 23-25 учнів, цього року - лише 13 дітей. Краща подруга моєї доньки лишила школу і перейшла на домашнє навчання. Ще кілька родин також нам сказали, що забрали дітей зі шкільної системи і навчатимуть їх самі.

Більшість прихильників домашнього навчання висловлюють побоювання, що через пандемію їхнім дітям у початковій школі доведеться проводити близько 6 годин на день перед екраном комп’ютера. Онлайн-уроки в нас починаються о 9 ранку і тривають до 3:45 дня з перервою на обід.

І яким було наше здивування в перший день навчання побачити, що у нашому класі, де в минулі роки було 23-25 учнів, цього року - лише 13 дітей.

Наразі у США немає соціологічних даних - скільки родин у новому навчальному році лишили школу і перейшли на домашнє навчання. Раніше у США 3% школярів навчалися вдома. За даними Національного дослідницького інституту домашніх освітян, у 2020 році ця цифра може зрости до 10%.

Я звернулась до українців у США в соціальних мережах з питанням, чи хтось забирає своїх дітей зі школи, щоб вчити на дому, і чому вони вирішили це зробити. Мені відповіли із різних штатів - Іллінойсу, Коннектикуту, Техасу, Каліфорнії та Індіанаполісу. І ось що вони кажуть.

Переваги домашнього навчання

Оксана Муррей - родом з Тернопільської області, живе в Іллінойсі. Почала навчати дитину на дому наприкінці липня. Жінка розповідає, що “почалось все з пандемії, але коли я почала більше про це дізнаватись, мені цей спосіб навчання більш сподобався”.

“Виявляється, діти які вчяться вдома, вони в середньому випереджають шкільну програму на два роки”, - розповідає жінка.

Оксану та її чоловіка приваблює ідея самодисципліни під час домашнього навчання.

“При домашньому навчанні дитина вчиться сама, ти підбираєш їй підручники, підбираєш матеріал, але вона знає, що має встати вранці, зробити все, що необхідно, і дитина веде себе сама. Цей підхід до навчання і до життя мене більш приваблює”, - розповідає Оксана, матір 7-річної доньки на домашньому навчанні.

Лілія Колстон із Техасу підтверджує - її донька навчалась вдома з 3 по 10 клас, хоча обоє її батьків працювали повний робочий день.

“Я працювала і мій чоловік працював, з нами живуть батьки чоловіка, дочка знаходилась з ними і самостійно працювала. Коли їй було щось незрозуміло, вона питала”, - розповіла Лілія.

Крім того, для батьків важливим був вільний графік навчання вдома. “Може, ви хочете в неділю навчатися, можливо, - зранку, може - в обід, може - вечір, може -у вас така робота, що вам потрібно подорожувати”, - поділилась досвідом жінка.

Колстонів турбувало, що у школі, серед іншого, збирають від батьків кошти на різні потреби. При домашньому навчанні ця проблема відпала сама собою, розповідає Лілія.

“Ми як батьки вважали, що ми платимо податки і багато грошей вже йде з цих податків на бюджет шкільної системи. Це нам не подобалося”, - ділиться досвідом українка з Техасу.

Щоб компенсувати соціальне життя, дівчинка волонтерила у місцевому театрі - менеджером сцени.

Донька Колстонів в останні два роки навчання повернулась на стаціонар і закінчила навчання зі статусом valedictorian - найкраща випускниця школи.

Лілія Колстон: “От як в нас, в Україні, є медалісти, і їх може бути декілька, вчителі і дирекція вирішують кому дати медаль. В Америці є одна дитина, яка йде за всіма оцінками і балами перша. І може бути лише один валедикторіан”.

Як перейти на домашнє навчання і хто це контролює

У деяких американських штатах, щоб перевести дитину на домашнє навчання, достатньо написати заяву на ім'я директора і вказати, що у вас є план. При цьому, ви нікому не звітуєте, як саме плануєте навчати.

“Ми приходимо у державну школу і кажемо: ми хочемо забрати дитину зі школи, що ми повинні для цього зробити? Вони нам дали таку форму загального стандарту, де було написано: чи у вас є програма, за якою ви будете навчатися? Ми написали, що так, в нас є програма. Я підписалася, і практично все”, - розповіла Лілія Колстон з Техасу.

Вона додає: “Я як матір дитини несу відповідальність за її освіту, і мого слова достатньо. Основні вимоги в Техасі - щоб у вас навчальні засоби були візуальні - підручники, щоб ваша програма включала читання, писання, граматику і обов'язково математику”.

Коли донька Колстонів повернулась в традиційну школу, її прийняли без запитань, “їй нічого не треба було перездавати”, розповіла мама.

Схожа процедура і в Іллінойсі. Оксана Муррей розповідає: “Програму я склала сама. В різних штатах різні правила, у нас в Іллінойсі потрібно просто написати лист, тут домашня школа прирівнюється до приватної школи”.

В Іллінойсі немає обов’язку звітувати про успішність дитини. Оксана розповідає, що батьки, аби перевірити результат своєї педагогічної роботи, можуть купити спеціальний тест на перевірку знань.

Ви маєте абсолютний контроль, що ваша дитина вивчає, як вона вивчає, як швидко, на якому рівні, і взагалі як цей процес відбувається.

“У нашому штаті не потрібно тестування здавати, тут ви можете просто купити тест …. щоби впевнитись, чи від чого вона не відстає”, - каже Оксана Муррей.

Схоже у Техасі: “Це абсолютно ніхто не контролює, це все - на вас, ви маєте абсолютний контроль, що ваша дитина вивчає, як вона вивчає, як швидко, на якому рівні, і взагалі як цей процес відбувається”, - розповіла Лілія Колстон.

Лілія вважає домашнє навчання “максимальною свободою”:

“Американська держава не забороняє вам робити хороші, чудові, позитивні речі, навіть у плані виховання і освіти вашої особистої дитини. Залежно від того, хто ви, які ваші переконання щодо освіти, як це має відбуватися, як ви це робите. Звичайно, ви можете нічого не робити, як і не робити нічого в житті, або ви можете працювати максимально на власний розсуд, створити власну ідеальну освіту”.

Є штати, де вимоги до батьків, що забезпечують домашнє навчання, суворіші. Наприклад, у Пенсильванії батьки законом зобов’язані зберігати усі записи, які стосуються навчання, такі як данні про те, скільки часу присвячено навчанню, зразки виконаних робіт, результати тестів, щорічне оцінювання знань дитини.

Є штати, де вимоги до батьків, що забезпечують домашнє навчання, суворіші.

Для того, щоб пересвідчитися, що дитина отримує вдома адекватну освіту, її знання щорічно перевіряє спеціальна комісія з вчителів та психологів. Також у 3-му, 5-му та 8-му класах діти, що вчяться вдома, мають складати стандартизовані тести із рештою учнів. Натомість Пенсильванія – один з небагатьох штатів, де дитина, яка навчалася вдома, може отримати диплом про закінчення школи.

Домашнє навчання було дозволено у 1980-у році і повністю регулюється місцевою владою, отже вимоги до дітей та батьків, система підтримки та перевірки може бути дуже різною.

Недоліки домашньої освіти та виклики для школи

Самоосвіта - не для всіх

Втім освітяни застерігають: домашня освіта - не для всіх. Юлія Шадиря, вчителька старших класів зі штату Вашингтон знає з власного досвіду, що дуже мало дітей спроможні навчатися самостійно. А для батьків навчання вдома - це важка щоденна робота, - каже вона.

“Зараз я бачу такий масовий рух, батьки переживають за навчальний рік, хочуть, аби дитина навчалася вдома, радяться. Я просто хочу застерегти, що батьки не повинні очікувати, що діти будуть вчитися самі, дуже мало дітей мають таку зрілість і відповідальність” , - розповідає вчителька.

Крім того, батькам не завжди вдається правильно оцінити знання своєї дитини. Чимало дітей, каже Шадиря, після домашнього навчання повертаються у школу і демонструють значні прогалини у знаннях:

“Вони настільки відстають від програми, що їм потім дуже важко наздогнати програму, - ділиться досвідом Юлія Шадиря, вчителька старших класів.

Брак досвіду і терпіння

Неабиякий виклик для батьків також - брак терпіння з власною дитиною, - звертає увагу вчителька. Крім того, батьки часто не усвідомлюють, наскільки сучасна освіта відрізняється від тієї, якій навчалися вони.

Юлія Шадиря: “В сучасному світі на ллється величезний обсяг інформації, що відрізняє наших дітей від того як ми виростали. Зараз стає все важливішим вміння обробити інформацію, аналізувати, чи це правда, чи неправда, чути якісь інші думки і сформувати якесь критичне мислення”.

За її словами, діти часто схильні повторювати позицію батьків замість того, щоб сформувати власну думку. У школі ж учні мають можливість почути різні думки на проблему і потім виробити власне уявлення.

Переведення учнів на домашнє навчання погіршує якість шкіл

У США школа зацікавлена мати максимально дозволену кількість учнів, а відвідування перевіряється дуже пильно. Все тому, що фінансування шкіл прив’язане до відвідуваності дітей, - розповідає вчителька Шадиря.

Відтак зменшення кількості дітей у школі може значною мірою вплинути на якість послуг, якими школа забезпечує.



Якщо в час пандемії батьки масово почнуть забирати дітей зі школи, в першу чергу, це відчують не вчителі, але ті, хто забезпечує комфорт навчального процесу, - розповідає Юлія.

“Це двірники, працівники кафетерії, їдальні, бібліотеки, ті, що допомогають дітям, яким потрібна додаткова допомога, - це все важливі речі і державні школи тут роблять непогану роботу”, - зауважує Шадиря.

Батьки, які забирають дитину зі школи, мають бути готовими платити додаткові кошти на підручники і навчальні матеріали впродовж року, постійно адаптувати власні знання до новітніх тенденцій, витрачати значну кількість часу на вивчення програм з різних предметів, і головне - бути готовим роками постійно відповідати на одне й те ж саме запитання від знайомих - чому ви обрали навчання з дому?

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