Дітей на Донбасі використовують як інформаторів та живих щитів – Держдеп США

Мешканці охопленого війною Донбасу найчастіше стають жертвами торгівлі людьми в Україні. І йдеться не лише про сексуальну експлуатацію. Експерти фіксують дедалі частіші випадки використання сепаратистами дітей як інформаторів та живих щитів.

Зокрема про це йдеться у щорічному звіті Державного департаменту США про стан з торгівлею людьми у світі.

Втім, Україна цього року врешті вийшла із переліку країн, за якими ведеться особливе спостереження, і потрапила у список держав, ситуація в яких викликає занепокоєння.

Всі країни світу експерти розділили на чотири умовні категорії: перша - безпечні, друга - ті, що викликають занепокоєння, третя – ті, за якими ведеться спостереження, й четверта, «чорний список» – ті, де ситуація найгірша.

Минулого року Україна була у третьому переліку. Тепер завдяки зусиллям влади з протидії торгівлі людьми піднялась до другої категорії. Експерти відзначають: робота влади у цьому напрямку не повністю відповідає мінімальним стандартам викорінення работоргівлі, однак офіційний Київ робить суттєві зусилля.

Водночас, протягом останніх років Україна залишається джерелом, місцем транзиту і призначення чоловіків, жінок і дітей, які стають жертвами торгівлі, примусової праці і сексуального використання як в Україні, так і в сусідніх країнах, у Європі, на Близькому Сході і навіть у Сполучених Штатах. Найгірша ситуація, зазначають автори звіту, на Донбасі.

«Підживлений російською агресією, конфлікт на сході України змусив переїхати майже два мільйони людей, і це населення особливо вразливе до експлуатації. У місцях, контрольованих проросійськими сепаратистами, ситуація особливо складна. ... Жінок і дівчат з охоплених конфліктом зон викрадають для сексуального і трудового рабства в Україні та Росії», - йдеться у звіті.

Експерти відзначають, що за останній час демографія жертв торгівлі людьми розширилась в сторону міського молодшого й чоловічого населення. Проросійські сепаратисти використовують дітей як інформаторів, як живі щити чи як солдатів.

«Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні повідомляє, що дітей із 15-річного віку продовжують залучати до активних бойових дій у складі об’єднаних російсько-сепаратистських сил. ... Український уряд повідомляє, що дитячий батальйон ... Святого Георгія Побідоносця може залучати дітей із 12-річного віку», - зазначають автори звіту.

Щорічний звіт Державного департаменту дає детальну характеристику стану справ із торгівлею людьми в усіх країнах світу. Крім України, за останній рік ситуація поліпшилась у ще 25 державах світу, констатують експерти.

А от найгірший стан справ із торгівлею людьми залишається у понад 20 країнах. Серед них Росія, Північна Корея, Іран і Венесуела. Цього року експерти включили туди ще й Демократичну Республіку Конго, Республіку Конго та Китай.

«У цьогорічному звіті Китай понизили до «чорного списку», частково тому, що влада не вжила серйозних кроків, щоб припинити свою власну співучасть у торгівлі людьми, включаючи примусових робітників з Північної Кореї, які перебувають у Китаї», - заявив державний секретар США Рекс Тіллерсон.

Радниця президента Трампа - Іванка Трамп вказала на те, що звіт Держдепу наголошує на відповідальності всіх урядів переслідувати порушників.

«Звіт дає країнам можливість подивитись, як інші борються з торгівлею людьми та обирати найбільш ефективні стратегії й тактики, відновлюючи власну рішучість у цій боротьбі».

І ще три країни – Лівію, Сомалі та Ємен – експерти продовжують виділяти в особливу категорію, де ситуація найбільш критична.

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