США і надалі глибоко стурбовані ескалацією насильства на сході України - Держдеп

Речниця Державного департаменту США Гедер Науерт закликала Росію припинити артилерійські і ракетні обстріли українських цивільних об'єктів



Відкриваючи в середу щоденний брифінг для преси, речниця Державного департаменту США Гедер Науерт виступила із заявою про ситуацію на сході України. Вона висловила стурбованість Сполучених Штатів обстрілами життєво важливих об'єктів цивільної інфраструктури, в числі яких – водоочисна станція і коксохімічний завод. Вони забезпечують питною водою, електрикою і теплом приблизно 345 тисяч людей.



«Така загроза води і тепла в розпал зими просто недопустима, - зазначила Наерт. - Проросійські сили повинні негайно відійти з нових позицій навколо водоочисної станції. Ми знову закликаємо Росію припинити артилерійські і ракетні обстріли українських мирних об'єктів і дотримуватися режиму припинення вогню, встановленого Мінськими домовленостями».



За словами речниці Держдепартаменту, гуманітарна ситуація на сході України досягла найсерйознішого за останні три роки стану і продовжує погіршуватися. Більше мільйона людей на Донбасі не забезпечені продовольством. За останній рік значно зросла кількість жертв серед цивільного населення.

«Ми закликаємо Росію зробити негайні кроки для вирішення гуманітарної кризи шляхом виведення своїх сил і розміщення в регіоні миротворчої місії ООН. Ми також звертаємося до України з закликом зробити більше для полегшення страждань цивільного населення і захисту життєво важливої інфраструктури», - заявила Гедер Науерт.

Вона знову підтвердила відданість Сполучених Штатів справи встановлення довготривалого миру на сході України шляхом виконання Мінських домовленостей. При цьому Науерт процитувала слова держсекретаря Рекса Тіллерсона, який, виступаючи минулого тижня у Відні, сказав: «Ми повинні виразно говорити про джерело цього насильства. Росія озброює, тренує, спрямовує і воює на боці антиурядових сил».



Рішення про припинення насильства на сході України і налагодження відносин зі Сполученими Штатами і міжнародним співтовариством знаходиться цілком у руках Росії, - зазначила Гедер Науерт.

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