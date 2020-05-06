Вибори на Донбасі за нинішніх умов безпеки неможливі - вважають у Держдепі

Вибори на Донбасі можливі лише за умов припинення вогню, виведення Росією військ та переходу до України контролю над її кордоном. Про це заявив заступник помічника Держсекретаря США Джордж Кент під час онлайн дискусії у "Фонді Маршала". Раніше під час онлайн-конференції, організованої аналітичним центром "Атлантична Рада" голова офісу президента Зеленського Андрій Єрмак заявив що сподівається що місцеві вибори заплановані на 25-те жовтня пройдуть на всій території України, включаючи не підконтрольний Україні сьогодні Донбас.

Це війна, яку розв’язала Росія. І Росія може її припинити. Російські сили продовжують вбивати українців на українській території…

«Головним чином, перед тим, як навіть почати говорити про умови для проведення місцевих виборів, необхідно, гарантувати безпеку. Україна має отримати контроль над її міжнародним кордоном. Я думаю, президент Зеленський та його команда чітко визначила свою позицію. Вони чітко висловили свої наміри досягти мирного розв’язання конфлікту. Так що це залежить від того, чи мають бажання Путін та його команда припинити війну та припинити вбивати громадян іншої країни та території цієї країни», - сказав посадовець.

Головним інструментом розв’язання конфлікту на Донбасі залишаються Мінські домовленості, каже відповідальний за політику США щодо України Джордж Кент. Виконання зобов’язань, взятих в рамках Мінську, всіма сторонами є єдиним шляхом припинення війни. Росія ж з самого першого дня порушувала і продовжує порушувати Мінські домовленості, зауважив Кент.

«Це війна, яку розв’язала Росія. І Росія може її припинити. Російські сили продовжують вбивати українців на українській території…Вони порушували Мінські домовленості з моменту підписання. Це війна, в якій продовжують гинути люди. Українці гинуть на своїй власній території. І саме Росія повинна виконати зобов’язання, яка вона на себе взяла»

Він також схвально оцінив обмін полоненими, який відбувся за останні місяці. Зазначивши, втім, що понад сто українців досі незаконно утримуються в Росії чи підтримуваними Росією бойовиками на окупованих територіях Донбасу: «Багато чого ще треба зробити для звільнення решти полонених. Також багато роботи щодо розведення сил».

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