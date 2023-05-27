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Росіяни «параноїдально доносять один на одного», а Путін відроджує «сталінський антиамериканізм» - ЗМІ про атмосферу в Росії
Західні ЗМІ інформують свої читачів про відродження радянських традицій та відтворення атмосфери страху, притаманної Раяднському Союзу.
Як пише московська кореспндентка газети Washington Post, російські парафіяни засудили священників своєї церкви, які виступали за мир замість того, щоб проповідувати перемогу у війні на Україні. Вчителі втратили роботу після того, як діти почали говорити, що вони проти війни, батьки доносять на дітей, діти на батьків – між росіянами панує «ворожа і параноїдальна атмосфера», а громадяни країни воюють не лише з Україною, а і між собою.
З критиками війни розправляється не лише диктаторський режим президента Путіна, а звичайні люди доносять одне на одного у стилі “найтемніших років сталінських репресій”, описує атмосферу в Росії керівниця московського бюро газети Робін Діксон.
За словами Діксон, росіяни пишуть тисячі доносів одне на одного, після яких влада порушує кримінальні звинувачення, суди виносять вироки, а люди живуть у страху переслідувань та звільнення з роботи.
Епідемія підслуховувачів і стук у двері від ФСБ
Випадкові сусіди підслуховують приватні розмови в ресторанах і вагонах потягів, а потім викликають поліцію, щоб вони арештували "зрадників" і "ворогів", свідчить журналістка. Пости в соцмережах і навіть повідомлення у приватних чатах призводять до "стуку в двері агентів ФСБ".
Раніше також видання Німецька хвиля писало про “вибух епідемії доносів” у Росії з початком війни Кремля проти України. За інформацією видання, люди в Росії найчастіше звертаються до поліції і Роскомнагляду (федерального органу нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій та ЗМІ, – ред.) з повідомленнями про факти “дискредитації армії РФ” або про “поширення проукраїнської пропаганди”.
Журналістка Washington Post нагадує, що доноси в Росії заохочуються державою, а новини про арешти та судові переслідування активно поширюються пропагандистами на федеральних телевізійних каналах і в соцмережах – у відповідь на заклик президента Путіна “очистити націю від зрадників”.
Ця хвиля доносів — це одна з ознак тоталітаризму.Андрій Колесніков
“Ця хвиля доносів — це одна з ознак тоталітаризму, коли люди розуміють, що добре — з точки зору президента — і що погано”, — цитує Washington Post Андрія Колесникова, московського політичного аналітика із Фонду Карнегі.
Сам Колесников цього тижня опублікував розвідку у виданні Foreign Affairs під назвою “Змова проти Росії”, де стверджує, що “Путін відродив сталінський антиамериканізм, щоб виправдати невдалу війну”.
Пояснення програшів Путіна - за методиками Сталіна
Кремль, пише Колесніков, змінив ідеологію, “оскільки “спеціальна військова операція” Москви в Україні перетворюється на тривалу і важку війну. Так, згідно з новою концепцією, “справжня боротьба Росії ведеться проти могутніх Сполучених Штатів, які хочуть її знищити, тоді як Україна, як і Європейський Союз і НАТО, є лише слухняними сателітами США”.
Це може бути “зручним поясненням” для Кремля того, чому війна триває так довго і чому Путін “виявився не таким вже й великим військовим стратегом”. Це також допомагає пояснити пересічним росіянам, чому взагалі почалася війна - пише Foreign Affairs.
“Кремль налаштований на повну серйозність. Зациклюючись на Сполучених Штатах, Путін використовує пізні сталінські доктрини, які становили ідеологічну основу холодної війни: США правлять світом і завжди хотіли послабити, якщо не знищити нас. [...] Як знав Сталін і виявив Путін, ставлення [росіян до США] можна змінити за допомогою ефективної пропаганди”, - пише Колесников.
Антиамериканізм як основа пропаганди війни
Він також нагадує, що в останні роки правління Сталіна антиамериканізм став наріжним каменем радянської пропаганди. За радянського лексикону Путін запозичив і зневажливе слово “англосакси”, яке з його ініціативи у 2022 році стало часто вживанням у кремлівських дискусіях і навіть увійшло у словниковий запас пересічних росіян.
У лютому 2022 року 31 % росіян позитивно ставилися до США. Через рік, за даними недержавного Левада-центру, тільки 14% респондентів ставилися до США позитивно, а 73% — негативно. Лише 18 % опитаних росіян мали позитивну думку про країни ЄС у лютому 2023 року, у порівнянні з 69 %, які не мали позитивної думки.
“У поєднанні з теоріями змови та зростаючою ізоляцією самого Путіна російська прихильність до Америки стала потужним рецептом мілітаризму”, - пише Foreign Affairs.
"Для Путіна все вбачається через призму США і Заходу", - написав Андрій Колесников у Твіттері.
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- Голос Америки
Київ просить Берлін про ракети Taurus із радіусом дії понад 500 кілометрів
Україна звернулася до Берліна з проханням надати їй ракети «повітря-земля» Taurus із радіусом дії понад 500 кілометрів, повідомляють західні інформаційні агентства.
Про те, що з України надійшов запит на ракети довгого радіусу дії, у суботу повідомили агентства AFP та Reuters з посиланням на речницю міністерства оборони Німеччини.
"Останніми днями ми отримали запит від української сторони", - сказала неназвана речниця міністерства, яка також не надала інших деталей і не відповіла, чи Берлін готовий задовольнити прохання Києва щодо крилатих ракет повітряного базування.
На початку травня Британія оголосила, що надіслала в Україну крилаті ракети Storm Shadow із радіусом дії понад 250 км, що стало першою оголошеною партію цього типу зброї, про яку Київ довго просив своїх союзників.
Проте ракети спільного німецько-шведського підприємства Taurus Systems з дальністю понад 500 кілометрів дозволили б Україні подвоїти відстань, на якій би Київ міг вражати противника і завдавати значних ударів по території окупованого Криму, чи усередині Росії.
Сполучені Штати та інші західні країни, які постачають зброю Україні, досі обережно ставилися до надання Києву зброї, яка могла б вражати цілі в Росії, через побоювання ескалації конфлікту.
Як повідомляв Голос Америки, на саміті Групи семи у Хіросімі президент США Джо Байден заявив, що взяв обіцянку з президента України Володимира Зеленського, що Київ не використовуватиме західні винищувачі, які планується надати Україні, для ударів по території Росії.
Німеччина, яка раніше вагалася щодо постачання зброї, стала протягом останнього часу другим після Сполучених Штатів постачальником військової допомоги Україні.
Два тижні тому Берлін оголосив про найбільшу досі партію зброї, яку зібрав для України, на суму понад 3 мільярди доларів. Вона включала 30 додаткових танків Leopard 1, понад 100 бойових броньованих машин і понад 200 безпілотників-розвідників.
Першою про можливість постачання ракет дальнього радіусу дії повідомила німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. А на початку тижня німецьке видання RND опублікувало інтерв’ю з депутатом опозиційного Християнсько-демократичного союзу Німеччини та полковником у відставці Родеріхом Кізеветтером, який закликав Бундесвер передати Україні німецькі крилаті ракети великої дальності Taurus.
Він сказав, що Німеччина має невелику кількість цих високоточних керованих ракет, які можуть принести величезну якісну додану вартість Україні та дозволять завдавати ударів по російській військовій інфраструктурі далеко за лінією фронту.
«10 років тому близько 600 таких крилатих ракет було придбано для Бундесверу, але тільки близько 150 з них зараз є придатні до використання», — сказав він RND.
Західні партнери України досі він були обережним у питанні надання Києву винищувачів і ракет класу «повітря-земля», але дедалі більше політиків, серед них – впливових опозиціонерів, зокрема, у США та Німеччині, виступають за те, щоб надати Україні «всю необхідну зброю» для швидкої перемоги.
- Андрій Гетьман
- Голос Америки
В Ердогана занадто тісні зв’язки з Росією: очікування від другого туру президентських виборів у Туреччині. Відео
Лише піввідсотка не вистачило нинішньому президенту Туреччини Реджепу Ердогану, щоб перемогти у першому турі виборів. Ердоган нинішнє голосування розглядає як мандат на завершення своєї багаторічної політики –
- Михайло Комадовський
- Голос Америки
«Постачання літаків – вже вирішене питання», – Андрій Єрмак в ексклюзивному інтерв'ю «Голосу Америки». Відео
Андрій Єрмак прокоментував угоду між країнами коаліції про початок тренінгів українських пілотів управлінню західними винищувачами. І розповів, коли розпочнеться навчання та коли Київ очікує безпосередньої передачі літаків.
- Голос Америки
Збої інтернет-зв'язку на окупованих Росією територіях підкріплюють новини про контрнаступ – NYT
Американські ЗМІ повідомляються про масштабний збій інтернету на Кримському півострові та на інших територіях України, окупованих Росією. Газета New York Times пов'язує відключення інтернету із низкою попередніх сигналів та припущень про те, що “початок контрнаступу вже близько”.
Про те, що в Криму та на інших окупованих територіях є підтверджені дані перебою зі зв'язком, повідомила компанія NetBlocks, яка відстежує збої в мережевому зв’язку в усьому світі.
«Підтверджено: мережеві дані підтверджують повідомлення про масштабний збій в інтернеті на Кримському півострові та частинах окупованої України️, включаючи Запорізьку область сьогодні ввечері», – твітує NetBlocks.
Причиною збою інтернету NetBlocks назвала перебої в роботі російського інтернет-провайдера Miranda Media, який працює в Криму.
На початку широкомасштабної російської агресії минулого року NetBlocks підтвердила низку значних збоїв у роботі інтернету в Україні у ніч проти четверга, 24 лютого 2022 року. Згодом компанія простежила збої на більшій частині України, включаючи столицю Київ, у міру того, як тривала російська наспутальна операція.
Газета New York Times звертає увагу на те, що інтернет-зв'язок пропав також у Бердянську та Мелітополі, які NYT називає стратегічно важливими містами для Росії, яка перетворила їх на військові опорні пункти.
Особливу увагу американська газета звертає на те, що інтернет-послуги також припинилися у Запорізькій області, включно з Енергодаром, де, як відомо, російські війська окупували найбільшу в Європі атомну електростанцію, ЗАЕС.
Газета зауважує, що збій стався на тлі взаємних звинувачень Росії та України підготовці провокації на Запорізькій АЕС, що неподалік від лінії фронту.
Як повідомляв Голос Америки, напередодні Українська розвідка попередила про можливу російську провокацію на ЗАЕС.
Ніч на суботу на ЗАЕС минула без інцидентів, - повідомив у соцмережах міський голова Енергодара Дмитро Орлов.
Очільник Нікопольскої РВА Євген Євтушенко повідомоляє, що радіаційний фон у регіоні не перевищує звичайні показники. Утім, жителів прилеглих до Енергодара населених пунктів просять пам'ятати про ймовірність обстрілів та уникати відкритих ділянок місцевості.
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