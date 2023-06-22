Країни Заходу пообіцяли Києву майже 66 мільярдів доларів допомоги на Конференції з відновлення України

На Конференції із відновлення України у Лондоні країни Заходу пообіцяли Києву майже 66 мільярдів доларів (65.9 млрд.дол).

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі під час заключного пленарного засідання конференції.

“Ми не передбачали, що це буде конференція з прийняття внесків. Разом з тим, сьогодні на цій конференції ми можемо оголосити загальну суму 60 мільярдів євро на підтримку України”, – сказав очільник британського зовнішньополітичного відомства.

Клеверлі уточнив, що ці кошти будуть спрямовані на проекти з підтримки України в короткостроковій і середньостроковій перспективі. Як сподіваються донори, ця допомога “розблокує макроекономічну стабільність, яка потрібна Україні”.

“Завдяки нашій присутності тут сьогодні ми створюємо коаліцію реконструкції для України... щоб гарантувати, що всі частини суспільства об’єднаються навколо підтримки України, коли вона трансформує свою економіку”, - заявив Джеймс Клеверлі.

Британський дипломат також “особливо привітав” оголошення Євросоюзу про виділення Україні бюджетної підтримки в розмірі майже 55 мільярдів доларів (50 млн. євро).

Як повідомляв Голос Америки, ЄС оголосив напередодні пакет допомоги для України на чотири роки обсягом 50 мільярдів євро, його фінансування відбудеться за рахунок грантів з європейського бюджету, ринкових позик, а також прибутку від "мобілізованих російських активів".

Напередодні Британія оголосила, що забезпечить гарантії на позики Світового банку для підтримки України обсягом 3 мільярди доларів. Ці кошти спрямують на підтримку державних послуг, як то забезпечення шкіл та лікарень.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час завершення Лондонської конференції подякував донорам за фінансову підтримку і заявив, що “цього року ми починаємо відбудовувати Україну, ми не чекаємо закінчення війни”.

За оцінками експертів, у середньостроковій перспективі українська економіка для відновлення потребуватиме понад 400 мільярдів доларів.