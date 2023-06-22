Актуально
- Голос Америки
Країни Заходу пообіцяли Києву майже 66 мільярдів доларів допомоги на Конференції з відновлення України
На Конференції із відновлення України у Лондоні країни Заходу пообіцяли Києву майже 66 мільярдів доларів (65.9 млрд.дол).
Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі під час заключного пленарного засідання конференції.
“Ми не передбачали, що це буде конференція з прийняття внесків. Разом з тим, сьогодні на цій конференції ми можемо оголосити загальну суму 60 мільярдів євро на підтримку України”, – сказав очільник британського зовнішньополітичного відомства.
Клеверлі уточнив, що ці кошти будуть спрямовані на проекти з підтримки України в короткостроковій і середньостроковій перспективі. Як сподіваються донори, ця допомога “розблокує макроекономічну стабільність, яка потрібна Україні”.
“Завдяки нашій присутності тут сьогодні ми створюємо коаліцію реконструкції для України... щоб гарантувати, що всі частини суспільства об’єднаються навколо підтримки України, коли вона трансформує свою економіку”, - заявив Джеймс Клеверлі.
Британський дипломат також “особливо привітав” оголошення Євросоюзу про виділення Україні бюджетної підтримки в розмірі майже 55 мільярдів доларів (50 млн. євро).
Як повідомляв Голос Америки, ЄС оголосив напередодні пакет допомоги для України на чотири роки обсягом 50 мільярдів євро, його фінансування відбудеться за рахунок грантів з європейського бюджету, ринкових позик, а також прибутку від "мобілізованих російських активів".
Напередодні Британія оголосила, що забезпечить гарантії на позики Світового банку для підтримки України обсягом 3 мільярди доларів. Ці кошти спрямують на підтримку державних послуг, як то забезпечення шкіл та лікарень.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час завершення Лондонської конференції подякував донорам за фінансову підтримку і заявив, що “цього року ми починаємо відбудовувати Україну, ми не чекаємо закінчення війни”.
За оцінками експертів, у середньостроковій перспективі українська економіка для відновлення потребуватиме понад 400 мільярдів доларів.
Всі новини дня
- Голос Америки
Байден прийняв Моді в Білому домі. Індія зменшує залежність від зброї Росії та готова працювати для миру в Україні, кажуть у США
Президент США Джо Байден приймає прем’єр-міністра Індії Нарендру Моді в четвер в Білому домі. Моді зустрічали в Білому домі з урочистою церемонією за участі почесної варти.
Більше 7000 людей прийшли до Білого дому, щоб привітати Моді, серед них представники індійської громади у США, дипломати та американські посадовці. На церемонії привітання Байден сказав, що виклики світу вимагають від Індії та США спільної роботи. “І ми це робимо”, - додав президент США. Моді подякував йому за дружбу.
"Виклики та можливості, які постали перед світом у цьому столітті вимагають, щоб Індія та Сполучені Штати працювали і вели вперед разом. Так і є", - заявив Байден під час церемонії.
Моді перебуває у США з першим державним візитом та заявив, що запрошення “виявляє активність та життєствердність партнерства між демократіями”.
США прагнуть заручитись підтримкою Індії на тлі зростання напруги у відносинах з Китаєм. Також США намагаються залучити Індію до підтримки України у війні проти Росії.
Ми будемо активно залучати Індію до питань, пов’язаних з Росією та Україною.високопосадовець США
“Ми будемо активно залучати Індію до питань, пов’язаних з Росією та Україною”, - повідомили у четвер в уряді США.
Індія, за інформацією адміністрації, активно займається диверсифікацією закупівель зброї з метою зменшення залежності від Росії.
Цьому сприяють не лише США, але і Франція, Велика Британія, Ізраїль та інші країни, підтримуючи зусилля щодо забезпечення обороноздатності Індії в цілому, заявив посадовець.
“Потужна взаємодія між прем’єр-міністром Моді та президентом України Зеленським говорить про те, що Індія готова відіграти відповідну роль, коли прийде час для дипломатії”, - йдеться у повідомленні адміністрації.
Наразі Індія позиціонує себе як країна, готова працювати заради миру в Україні.
Голос Америки цитував заяву Міноборони США про те, що Сполучені Штати та Індія розвивають оборонну співпрацю. В інформації на сайті Пентагону зазначається: такий рівень оборонної співпраці був немислимим 20 років тому.
Проект резолюції ATACMS для України схвалив комітет Конгресу США. Відео
Резолюцію, яка закликає адміністрацію Байдена надати Україні ракети високої дальності ATACMS, підтримали в комітеті закордонних справ Палати Представників.
- Голос Америки
Росія розглядає сценарій теракту на ЗАЕС - Зеленський. МАГАТЕ заявляло, що знає про попередні випадки мінування
Росія розглядає сценарій терористичного акту на окупованій Запорізькій атомній електростанції станції з викидом радіації. Про це із посиланням на дані ГУР та СБУ заявив президент України Володимир Зеленський.
"Щойно була доповідь нашої розвідки та Служби безпеки України. Два пункти. Російський теракт на Каховській гідроелектростанції, який відбувся. І ще один теракт, який, на жаль, готується російськими окупантами, – на Запорізькій атомній станції".
Він стверджує, що російські сили "все підготували для цього", й нагадав, що Росія використовує окуповану ЗАЕС як елемент у своїй агресії, зокрема "прикриває нею обстріли сусідніх міст, тримає там зброю та військових".
За словами Зеленського, ГУР та СБУ "зібрали нові докази того, як російські терористи здійснили підрив дамби Каховської ГЕС: "І, що важливо, ще минулого року ми попереджали світ, що Росія готує такий теракт".
Український президент підкреслив, що Київ передає наявну інформацію іншим країнам та міжнародним організаціям, щоб не допустити аварії на ядерному важливому об'єкті.
У Кремлі заяву про те, що Росія готує теракт на ЗАЕС назвали "черговою брехнею" і заявили, що нещодавно Міжнародна агенція з ядерної енергетики здійснила візит на станцію.
МАГАТЕ: відомо про попереднє мінування території ЗАЕС
Напередодні МАГАТЕ, що посилило спостережну місію на окупованій російськими силами ЗАЕС, заявило, що в організації знають "про повідомлення про мінування біля ставка-охолоджувача" станції. "Під час візиту генерального директора (на території), включно зі ставком-охолоджувачем, мін виявлено не було. Однак МАГАТЕ відомо про попереднє розміщення мін за межами периметра заводу, про що агентство повідомляло раніше, а також у певних місцях усередині, які, як пояснив персонал служби безпеки, були розміщені з оборонною метою", - йдеться у повідомленні МАГАТЕ.
"Наша оцінка цих конкретних місць розміщення полягала в тому, що хоча наявність будь-якого вибухового пристрою не відповідає стандартам безпеки, основні функції безпеки об’єкта не зазнають істотного впливу. Ми стежимо за цією проблемою з великою увагою", – сказав генеральний директор Рафаель Гроссі.
Він додав: "Ситуація з ядерною безпекою та захищеністю на Запорізькій атомній електростанції надзвичайно крихка. Втрата Каховського водосховища стала катастрофою для регіону в цілому, а також додала серйозних труднощів для цієї великої атомної електростанції. Тепер, як ніколи, всі сторони повинні повністю дотримуватися основних принципів МАГАТЕ, спрямованих на запобігання ядерній аварії. Ми активізуємо наші зусилля, щоб допомогти гарантувати ядерну безпеку та захист, а також надаючи допомогу постраждалому регіону іншими способами".
Київ: росіяни продовжують мінування
Раніше начальник ГРУ Міноборони Кирило Буданов в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив, що росіяни замінували охолоджувач Запорізької АЕС: "Якщо вони виведуть його з ладу шляхом підриву, то є велика ймовірність того, що будуть значні проблеми".
Нині радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк написав у Twitter: "Росія не здатна втримати Енергодар у середньостроковій перспективі, а тому розглядає масштабний теракт на ЗАЕС для зупинки українського контрнаступу та створення безлюдної санітарної сірої зони, зафіксованої на наступні роки, як частину територіального статус-кво без припинення вогню".
За його словами, "до цієї стратегії належать і спроби ударів «Кинджалів» по дамбі в Кривому Розі", а "нині відбуваються додаткові мінування атомної станції, включно з охолоджувальними басейнами". "Чи наважаться в Кремлі на цей сценарій, сьогодні залежить виключно від реакції глобального світу", - додав він.
Днями президент США Джо Байден назвав "реальною" загрозу того, що російський президент Володимир Путін віддасть наказ застосувати під час війни проти України тактичну ядерну зброю. А також він різко розкритикував розміщення Росією тактичної ядерної зброї в Білорусі, назвавши цей крок "абсолютно безвідповідальним". МЗС Росії заявило, що ядерна зброя буде розміщена в Білорусі "безстроково".
У статті використано матеріали Reuters
- Голос Америки
Законодавці США просять Байдена переконати НАТО прийняти Україну якнайшвидше
Гельсінська комісія США (Комісія з питань безпеки та співпраці в Європі) закликала президента Джо Байдена сприяти отриманню Україною конкретного і досяжного шляху до членства в НАТО – уже на найближчому саміті Альянсу у липні.
Члени Комісії, американські законодавці, просять президента співпрацювати з союзниками по НАТО, щоб забезпечити чіткий план для України, необхідний для вступу до Альянсу. Вони надіслали президентові США листа з таким проханням.
Листа підписали впливові політики США, сенатори і конгресмени від Демократичної і Республіканської партій: Джо Вілсон, Стів Коен, Річард Блюменталь, Шелдон Вайтхаус, Майк Лоулер, Річард Гадсон, Ліндсі Грем, Ллойд Доггет, Майк Квіглі, Марсі Каптур, Браян Фіцпатрік, Томас Кін, Шейла Джексон Лі.
У листі наголошується на цінності, яку Україна додасть НАТО “як взірець стійкості” та “головна військова сила, яка протистояла Росії на полі бою”.
Підписанти наголошують, що якщо саміт НАТО в Мадриді 2022 року сформував єдність Альянсу перед обличчям повномасштабної агресивної війни Росії проти України (а також самої ідеї цілісної, вільної та мирної Європи), то цьогорічний саміт “ставить перед Атлантичним альянсом завдання закласти важливу основу для відновлення цього миру, його розширення та створення нових механізмів для його дотримання”.
Гельсінська комісія США просить забезпечити Україні “конкретний та найкоротший шлях до членства в НАТО, як тільки це дозволять умови”.
Від цього, кажуть законодавці, залежить відновлення України та довгострокова безпека Європи.
Україна в НАТО стане провідною військовою силою та єдиною європейською державою, яка протистояла російським військам на полі бою після закінчення Холодної війни — і перемогла.Гельсинська комісія США
“Україна в НАТО стане провідною військовою силою та єдиною європейською державою, яка протистояла російським військам на полі бою після закінчення Холодної війни — і перемогла. Українське членство також стане потужним виявом наших спільних цінностей і солідарності з демократичним, відкритим суспільством, яке продемонструвало надзвичайну стійкість перед обличчям нестерпного”, - йдеться у листі.
На думку членів Комісії, поступ щодо інтеграції України до НАТО не відбудеться без лідерства США.
Як повідомляв Голос Америки, канцлер Німеччини Олаф Шольц 21 червня пообіцяв Україні довгострокові гарантії безпеки, але відкинув ідеї про швидкий вступ до НАТО.
Натомість екс-генсек НАТО і колишній прем'єр-міністр Данії Андерс Фог Расмуссен того ж дня заявив, що перебування у стані очікування на запрошення до НАТО - це не є безпечне місце для України.
На його думку, неспроможність розширити гарантії безпеки Україні з боку НАТО підбурює президента РФ Володимира Путіна до дій, а не запобігає його агресивній політиці, як це формулюють ті, хто побоюється, що вступ України до НАТО “провокуватиме” Росію.
Форум