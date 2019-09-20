США скорочують допомогу Афганістану з огляду на корупцію

США скасовують допомогу на 100 мільйонів доларів і утримують виділення ще 60 мільйонів доларів, повідомив Державний департамент США. Причиною рішення став високий рівень корупції в Афганістані, пояснили в Держдепі.

"Уряд США повертає біля 100 мільйонів Міністерству фінансів США – кошти раніше призначались для фінансування великого проекту в сфері інфраструктури", - йдеться в повідомленні Держдепу.

Через тиждень в країні відбуваються вибори і теперішній президент Афганістану Ашраф Гхані змагатиметься за те, щоб залишитись на посаді президента на другий термін.

Керівництво США і раніше звинувачувало Гхані у корупції, пише The Washington Post. В ЗМІ звучали закити, що президент Афганістану спрямовує гроші на власну передвиборчу кампанію.

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