США запобігли дефолту. Сенат затвердив рішення після заяви щодо допомоги Україні

В четвер Сенат США проголосував за підтримку законопроекту, який тимчасово усуває ліміт на федеральні запозичення до січня 2025 року. Рішення дозволить США продовжувати сплачувати свої поточні зобов'язання і уникнути безпрецедентного для країни дефолту, про ризик якого попереджав президент США Джо Байден.

Байден привітав рішення законодавців. "Сьогодні сенатори від обох партій проголосували, щоб захистити економічний прогрес, який дався нелегко, і запобігти першому в історії дефолту Сполучених Штатів", - заявив Байден після голосування.

63 зі 100 сенаторів підтримали рішення. Голосування відбулось після того, як сенатори від опозиційної Республіканської партії отримали запевнення від демократів в тому, що домовленість, яка передбачає обмеження бюджетних видатків, не вплине на оборонні витрати США, зокрема не обмежить допомогу Україні.

Домовленість, якої досягнув Байден зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті, і яку раніше цього тижня підтримала Палата представників США, дозволяє розблокувати запозичення уряду, але передбачає, що федеральні витрати залишаться незмінними у 2024 році та збільшаться на 1% у 2025 році.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який нещодавно відвідав Київ, заявив, що домовленість загрожує повному фінансуванню війська США, адже передбачає лише незначне збільшення оборонного бюджету, як пропонує адміністрація Байдена. На думку сенатора, а також його колег-республіканців, це може виявитись недостатнім, з огляду на поточні міжнародні кризи.

Виступаючи в Сенаті під час розгляду законопроекту з підвищення боргового ліміту Грем заявив, що оборонний бюджет, параметри якого узгоджено в рамках домовленості щодо боргового обмеження, "не відповідає загрозам, які над нами нависли".

Сенат "має надіслати чіткий сигнал Путіну, що коли йдеться про вторгення в Україну - ми підтримуємо українців, а ви програєте

"Воєнні злочини Путіна, вчинені у промислових масштабах, не можна ані пробачити, ані забути, - заявив Грем. - Я хочу сказати відважним чоловікам та жінкам України: "Допомога вже в дорозі". Людям Тайваню, які протистоять Китаю, живучі у його тіні: "Допомога вже в дорозі!" Американським військовим, на потреби яких не було виділено достатньо коштів у цьому законопроекті: "Допомога вже в дорозі!"

Він додав, що Сенат "має надіслати чіткий сигнал Путіну, що коли йдеться про вторгнення в Україну - ми підтримуємо українців, а ви програєте".

Щоб запевнити республіканців, що необхідні оборонні видатки буде затверджено, лідер демократів в Сенаті Чак Шумер видав спільну заяву з лідером республіканців в Сенаті Мітчем Макконнеллом, в якій йдеться про те, що буде розглянуто додатковий законопроект з видатків, зокрема, щодо збільшення оборонної допомоги Україні.

Як повідомляли ЗМІ раніше, таку позицію поділяють і в Білому домі. Раніше цього тижня Bloomberg з посиланням на джерела в Білому домі повідомив, що збільшення фінансування для України буде включене до додаткових бюджетних заходів, які не підпадають під обмеження в рамках угоди. Видання також вказує, що 30 травня директор з питань бюджету Білого дому Шаланда Янг негативно відповіла на питання щодо того, чи вплине угода на здатність України отримати більше фінансування.

Після голосування лідер демократів в Сенаті США Чак Шумер пояснив пресі, як відбувались перемовини щодо допомоги Україні під час голосування в четвер.

"Сенаторам-республіканцям не подобались обмеження, на які погодились республіканці в Палаті представників. Тому вони нам сказали: "А якщо будуть потрібні гроші для України? Якщо потрібні гроші на такі речі?" Тоді обмеження можуть виявитись занизькими ... Тому ми з Макконнеллом видали спільну заяву, що ми відшукаємо шляхи фінансування того, що необхідно, через надзвичайні заходи, а також через звичний процес асигнувань. Це і так мало відбутись".

Для того, щоб пакет щодо збільшення ліміту боргу набув чинності, його має підписати президент США Джо Байден.

До роботи над статтею долучилась Катерина Лісунова.