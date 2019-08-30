Впливові конгресмени закликали адміністрацію Трампа надавати допомогу Україні без затримок

В Конгресі США активно відреагували на повідомлення про можливі затримки надання оборонної допомоги Україні.

З закликами до адміністрації Трампа не уповільнювати надання такої допомоги звернулись сенатори та члени Палати представників США.

"Допомога, передбачена рішенням Конгресу, допомагає Україні зміцнити демократію і виступати проти зусиль Росії знову встановити контроль над українськими громадянами. – йдеться у відповідній заяві Комітету міжнародних відносин Палати представників США. - Трамп має виконувати закон і виділити кошти. Затримки лише йдуть на користь Путіну, якого не обходять інтереси США, або України".

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер закликав США рішуче протистояти Путіну.

"Отже: того ж тижня, коли Дональд Трамп висловив абсурдну пропозицію запросити Путіна, який провів вторгнення до України, назад у Велику Сімку, Трамп сповільнив безпекову допомогу Україні. США повинні стояти пліч-о-пліч з Україною і рішуче протистояти Путіну", - йдеться в заяві сенатора.

Ще один сенатор-демократ Ричард Дурбін наголосив, що затримки можуть становити ризик для довгострокової стабільності України.

"Це створить ризики для довгострокової стабільності в Україні. Президент Трамп має дати вказівку Міністерству оборони США виділити кошти негайно – для затримок немає причин..." - твітує сенатор.

Раніше видання Politico, посилаючись на джерело в адміністрації США, повідомило, що адміністрація Трампа переглядає програму військової допомоги Україні. Перегляд, буцімто, має на меті пересвідчитись, що надані Сполученими Штатами кошти використовуються в інтересах США.

В той же день у Пентагоні повідомили, що аудит військової допомоги Україні, який запросив Білий дім, вже завершено. Пентагон дійшов висновку, що програма допомоги має продовжуватись, пише Politico.

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