Сенатори закликали Пентагон підтримати українських медиків, які опікуються пораненими військовими

Cенатор-республіканець Роб Портман та сенатор від Демократичної партії Ричард Блументаль надіслали листа міністру оборони США Джиму Маттісу, в якому закликали Пентагон спрямувати фінансування на програми навчання спеціалістів з охорони здоров’я з України, які займаються лікуванням та реабілітацією поранених українських військових.

Про це йдеться на офіційній сторінці сенатора Портмана.

Краща здатність України опікуватись пораненими військовими підтримує країну на шляху демократії

В своєму листі сенатори закликали Маттіса звернути увагу на підготовку українських медиків у наданні підтримки українським військовим, які переходять до цивільного життя. Такі програми "нададуть допомогу і продемонструють відданість США підтримці захисту Україною її суверенітету. Краща здатність України опікуватись пораненими військовими підтримує країну на шляху демократії. Це також відповідає геополітичним інтересам США в регіоні і стане потужним сигналом Росії про те, що США готові працювати в різних напрямках із забезпечення успіху та стабільності України", - йдеться в листі Портмана та Блументаля від 26 червня.

"Українські військові не лише матимуть можливість досягти успіху на полі бою проти Росії, але, лишивши військову службу, вони отримуватимуть якісний догляд і лікування, щоб досягти успіху в цивільному житті", - заявляють сенатори в своєму листі.

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос нещодавно повідомив, що більше 500 українських військових, які воювали на Донбасі, вчинили самогубства – це від двох до трьох солдатів на тиждень з часу початку конфлікту

Тривала російська агресія в Україні продовжує призводити до тяжких поранень українських військових, багато з яких мають бойові поранення та хвороби, що потребують тривалого лікування, наголошує Портман.

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос нещодавно повідомив, що більше 500 українських військових, які воювали на Донбасі, вчинили самогубства – це від двох до трьох солдатів на тиждень з часу початку конфлікту, пише сенатор Портман..

В своєму листі сенатори закликали Джима Маттіса, при складанні документів з Ініціативи з допомоги українській безпеці на 2018 бюджетний рік, забезпечити фінансування на навчання українських медиків, щоб вони могли надавати якісний догляд та лікування пораненим українським військовим.

Сенатори зауважили, що законодавство США також дозволяє використовувати медичні заклади Міністерства оборони США для лікування українських військових в тих випадках, коли Україна не може забезпечити відповідний догляд.

Сенатори Портман та Блументаль є активними учасниками групи підтримки України у Сенаті США.

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