Оприлюднена нова доповідь генерального секретаря ООН про порушення прав у Криму

Організація Об’єднаних Націй оприлюднила чергову доповідь генерального секретаря Антоніу Ґутерріша про порушення прав людини в анексованому Криму.

Як наголошується в документі, доповідь охоплює період з 1 липня 2020 року по 30 червня 2021 року й «описує широкий спектр порушень прав людини і міжнародного гуманітарного права», включаючи:

випадки тортур або жорстокого поводження, які, ймовірно, були застосовані співробітниками Федеральної служби безпеки Росії. Жодну винну особу не було притягнуто до відповідальності.

переведення затриманих осіб із Криму для засудження і відбування покарання у вигляді позбавлення волі в Росії;

Свавільне поміщення затриманих у штрафні ізолятори, включаючи тривале одиночне ув’язнення;

санкції проти релігійних організацій та окремих осіб, в тому числі обвинувальні вироки «Свідкам Єгови», на основі антиекстремістських законів Росії;

втручання в проведення публічних зібрань, в тому числі накладення на учасників зборів штрафів й інших санкцій, на основі норми законодавства, яка зобов’язує отримувати попередній дозвіл від російських органів влади на проведення будь-яких запланованих зборів;

заочні судові процеси, які не відповідають міжнародним стандартам у галузі прав людини, щодо осіб, яких вважають противниками російської влади в Криму.

«Кількість довільних затримань представників релігійних меншин у Криму зросла майже в п’ять разів у липні 2020 року – червні 2021 року порівняно з попереднім періодом в липні 2019 року – червні 2020 року», – йдеться в доповіді.

Також вказується, що в розслідуванні 43 випадків насильницького зникнення (39 чоловіків і чотирьох жінок), задокументованих у Криму з березня 2014 року, «не було досягнуто відчутного прогресу».

У документі підкреслюється, що «серед передбачуваних винних, які брали участь у викраденнях, утриманні під вартою, позбавленні волі в неофіційних місцях позбавлення волі, приховуванні місця перебування зниклих осіб, тортурах і жорстокому поводженні, – співробітники Федеральної служби безпеки, сил самооборони Криму і місцева поліція».

«Не було проведено жодного арешту, хоча в 2014 році відбулося 28 зникнень. Родичі жертв скаржилися УВКПЛ на формальний характер розслідувань, відсутність транспарентності і відмову в доступі до матеріалів слідчих справ. Ті жертви, які були звільнені або переведені в офіційні місця ув’язнення, не отримали жодної компенсації і скаржилися на безкарність за порушення, яких вони зазнали. Вони часто стикалися з неминучим ризиком переслідування, і більшість із них залишили Крим незабаром після звільнення», – сказано в доповіді.

Згідно з даними документа, в Криму триває практика переведення затриманих із Криму для засудження та відбування покарання у вигляді позбавлення волі у віддалених регіонах Росії, відомо як мінімум про 28 таких випадків.

Наводяться також дані про 61 обшук і «облаву» російських силовиків в Криму за вказаний період. «Більшість із них було проведено в будинках, місцях зборів або ділових приміщеннях, що належать кримським татарам або «Свідкам Єгови», – йдеться в доповіді.

Напередодні російські ЗМІ публікували реакцію на цю доповідь російського сенатора з анексованого Криму Сергія Цекова, він назвав документ «вкрай непрофесійним».

У червні 2021 року було опубліковано проміжну доповідь генерального секретаря ООН про ситуацію з правами людини в Криму.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров не раз стверджував, що розмови про порушення прав людини в окупованому Криму – це «вигадка». 26 серпня 2021 року він сказав, що міжнародні організації, які займаються захистом прав людини і закликають Москву допустити їх до Криму, можуть заїхати на півострів із території Росії, зокрема, по Керченському мосту.

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