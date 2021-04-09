Росія лишатиметься «руйнівною силою» у найближчі 20 років - доповідь Національної ради з розвідки США про глобальні тренди

Росія в найближчі 20 років буде залишатися «руйнівною силою» у світовому просторі, навіть якщо її економічні можливості будуть скорочуватися в порівнянні з іншими країнами. Такого висновку дійшли автори опублікованої у четвер доповіді Національної ради з розвідки (National Intelligence Council - англ.) з оцінкою сил і динаміки, що впливають на національну безпеку США в наступні 20 років.

У доповіді під назвою «Глобальні тенденції-2040: Світ у якому буде більше протиборства» йдеться про чотири структурних фактори, які будуть впливати на формування майбутнього - це демографія, довкілля, економіка та технології, і дається оцінка того, як вони будуть впливати на рішення світових держав. Також у доповіді наводяться п'ять можливих сценаріїв розвитку світу до 2040 року, засновані на різних комбінаціях ключових факторів.

На думку авторів доповіді, в найближчі 20 років жодна держава не зможе домогтися повного домінування у всіх регіонах. Свої інтереси в світі будуть просувати кілька великих країн. Однак найбільший вплив на світову динаміку матимуть дві найбільші світові економіки, США і Китай, які дотримуються відмінних поглядів на світоустрій. Це суперництво зачепить більшість регіонів, буде викликати зміни існуючих альянсів, міжнародних організацій і навіть правил, що лежать в основі міжнародного порядку.

Росія, як мовиться у доповіді, в найближчі 20 років, ймовірно, залишиться руйнівною силою, навіть якщо її матеріальні можливості знизяться в порівнянні з іншими великими гравцями.

Сильні сторони Росії - значні збройні сили, наявність зброї масового ураження, енергоресурсів і корисних копалин, її географічне положення і готовність застосовувати силу за межами країни - дозволять Москві і далі грати роль порушника і впливового посередника на пострадянському просторі.

Сильні сторони Росії - значні збройні сили, наявність зброї масового ураження, енергоресурсів і корисних копалин, її географічне положення і готовність застосовувати силу за межами країни - дозволять Москві і далі грати роль порушника і впливового посередника на пострадянському просторі. Росія, швидше за все, продовжить спроби посилити розбіжності на Заході і буде прагнути знайти союзників і сателітів в Африці, на Близькому Сході і в інших регіонах. Крім того, Росія, на думку авторів доповіді, буде активно цікавитися Арктикою як в економічному, так і у військовому плані.

Однак проти Росії грають інші чинники - поганий інвестиційний клімат, висока залежність від експорту сировинних товарів з нестабільними цінами, і невелика економіка, яка в найближчі 20 років так і залишиться на рівні близько 2% від усього світового ВВП. Це навряд чи дозволить Росії кардинально впливати на світопорядок.

Відхід Володимира Путіна з посади президента - або в кінці його нинішнього терміну, в 2024 році, або пізніше - може швидко підірвати геополітичне становище Росії

Відхід Володимира Путіна з посади президента - або в кінці його нинішнього терміну, в 2024 році, або пізніше - може швидко підірвати геополітичне становище Росії, особливо якщо в країні почнеться внутрішня нестабільність.

Зниження енергетичної залежності Європи від Росії також може завдати шкоди Кремлю через зниження доходів від експорту нафти і газу.

Росія і Китай, швидше за все, стануть на чолі цілої низки ряд «ревізіоністських держав», які прагнуть змінити міжнародний порядок, щоб він більшою мірою відповідав їх інтересам. Пекін і Москва виступають за порядок, в якому більше не панують норми, встановлені Заходом, що може дозволити їм безкарно діяти як вдома, так і по всьому світу.

У той час, як Росія просуває «традиційні» цінності і прагне встановити протекторат над більшістю пострадянських держав, Китай переслідує більш глобальні цілі

Втім, російська і китайська модель відрізняються одна від одної - у той час, як Росія просуває «традиційні» цінності і прагне встановити протекторат над більшістю пострадянських держав, Китай переслідує більш глобальні цілі - він бажає глобального визнання своєї соціальної системи, в якій правляча Комуністична партія контролює уряд, суспільство, соціалістичну ринкову економіку і систему міжнародної торгівлі.

Західні держави, ймовірно, будуть боротися з викликами з боку Китаю і Росії, які все більше прагнуть вплинути на решту світу. Так, Росія за допомогою пропаганди намагається внести розкол в суспільства інших країн, роблячи людей більш цинічними, знижуючи їх довіру до інститутів влади і поширюючи теорії змови і дезінформацію.

При цьому Китай і Росія, ймовірно, будуть продовжувати уникати створення офіційних союзів, активно взаємодіючи в діловій сфері, що дозволить їм уникати взаємних протиріч в сфері безпеки. Поки при владі перебувають Володимир Путін і Сі Цзіньпін, російсько-китайському союзу мало що загрожує, однак згодом розбіжності між двома країнами можуть посилитися через вплив на країни Центральної Азії і експлуатацію Арктики і прилеглих до неї регіонів.

Поки при владі перебувають Володимир Путін і Сі Цзіньпін, російсько-китайському союзу мало що загрожує

Обидва режими вже намагалися реалізувати свої претензії на контроль за сусідніми країнами. Росія загрожувала втрутитися в політичну ситуацію в декількох пострадянських державах, які не входять до НАТО, під приводом захисту етнічних російських меншин, і цей крок автори доповіді пояснюють «відчайдушною спробою Москви відвернути увагу від своїх внутрішніх проблем».

Китай не раз робив загрозливі кроки в акваторії Південно-Китайського моря. І Москва, і Пекін багато інвестують у створення нових систем озброєнь і технологій дезінформації, щоб протистояти США, уникаючи при цьому прямого застосування військової сили.

Україна "імовірно буде страждати від недієздатності влади та корупції як дестабілізуючих чинників, які будуть заважати її економічному розвитку"

Офіс Директора національної розвідки також оприлюднив регіональні прогнози (Five-year regional outlooks - англ.) на наступні 5 років. У частині присвяченому Росії та Євразії, серед іншого відзначається, що Україна "імовірно буде страждати від недієздатності влади та корупції як дестабілізуючих чинників, які будуть заважати її економічному розвитку".

"У наступні 5 років, Росія надалі домагатиметься визнання Заходом її домінування - сфери інтересів - у колишньому СРСР. Росія розглядає усю Євразію, як "зону її привілейонваних інтересів", при чому Україна та Білорусь очолюють цю ієрархію. Доки Путін лишається при владі, а можливо і після цього, Росія навряд відмовиться від своїх претензій на вплив на Україну, навіть якщо майбутній наступник Путіну не поділятиме відданість Путіна нарощуванню нестабільності в Україні, задля примусу Києва, Європи та Вашингтона прийняти цілі, які ставить Росія", - відзначається у регіональному прогнозі Офісу директора Національної розвідки щодо Росії та Євразії.

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