Американський канал CNN повідомляє, що новопризначений міністр юстиції США Білл Барр може вже наступного тижня офіційно оголосити про завершення розслідування щодо втручання Росії у політичні процеси у США. Слідство, очолюване спеціальним прокурором США Робертом Мюллером, триває майже 2 роки і вже обернулося офіційними звинуваченнями та засудженням низки співробітників вибочої кампанії Трампа, включно із головою його виборчого штабу Полом Манафортом та екс-адвокатом Трампа Майклом Коеном. Як відзначають оглядачі, критично налаштовані щодо Мюллера, у більшості випадків соратників Трампа звинувачували у злочинах, не пов'язаних із власне втручанням Росії, або ж у процесуальних порушеннях, скоєних під час власне слідства.

Сам президент Трамп невпинно називає розслідування "полюванням на відьом" і вважає, що воно покликане завдати шкоди його президентству та сприяти Демократичній партії США. Раніше стало відомо про ознаки упередженості проти Трампа низки колишніх співробітників розслідування Мюллера.

Як відзначає CNN, незабаром після офіційного оголошення про завершення слідства його висновки буде передано до Конгресу США.

Раніше Білл Барр заявив, що прагне прозорості щодо розслідування. Повідомляється, що Мюллер у доповіді забов'язаний пояснити Конгресу всі рішення щодо пред'явлення, або непред'явлення офіційних звинувачень за фактами, встановленими слідством.

Президент США вже заявив, що рішення про оприлюднення доповіді Мюллера є прерогативою міністра юстиції.

Інформацію про можливе завершення розслідування щодо Росії та Трампа по-різному сприйняли політичні коментатори та оглядачі у США.

"Якщо Мюллер не надасть доказів "змови", чи ми нарешті займемося розслідуванням того, як правоохоронцям вдалося розпочати слідство щодо чинного президента на основі компромату, зібраного його політичними супротивниками, і як ЗМІ підігравали цьому процесу протягом 2-х років?" - твітує Давід Гарсані, редактор консервативного видання The Federalist.

"Незалежно від того, що скаже Мюллер, ніхто не змінить свою думку", - також вітує Гарсані.

"Розкрию сюжет: Розслідування Мюллера скоро закінчується, жодної змови із Росією невиявлено, а Трамп залишиться президентом. А ще - Демократична партія США удаватиме, що розслідування не до кінця вичерпало ситуацію і будуть надалі заважати Трампу в ім'я "демократії!”", - твітує американський політичний оглядач Бак Секстон.

Натомість у таборі критиків президента з одного боку спекулюють, що завершення слідства може бути викликане наказом новопризначеного голови Мін'юсту США (за цією лоігкою Мюллер насправді далекий від завершення роботи, але його примушують зупинитись - прим. ГА), а з іншого - вимагають продовження розслідувань щодо Трампа та Росії, назалежно від висновків, які міститиме доповідь щодо результатів слідства Мюллера.

"Давайте розберемося з нашими очікуваннями: оскільки доповідь Мюллера буде наступного тижня завершена, нагадую усім що вона буде включати лише інформацію про те, за якими випадками будуть вусуватись звинувачення, а за якими ні. Як я вже пояснювала, нам потрібно, щоб Конгрес з'ясував що відбувалося з точки зору контррозвідки", - твітує оглядач CNN Аша Ранґаппа.

Відомий критик Трампа, експерт з питань безпеки Том Ніколс, вже заявив онлайн, що, мовляв, громадськість вже давно має докази змови штабу Трампа з Росією. За словами експерта, президентові США загрожують хіба що репутаційні ризики.

"Люди питають: "Що буде у доповіді Мюллера?!" Людоньки, та ви вже самі знаєте. Ми не знаємо лише, до якої міри цим усім керував Трамп і які важелі впливу на нього має Путін (вони є, питання лише у тому, які). Якщо Трамп переживе цю доповідь, так це у великій мірі через те, що ще раніше було опубліковане досьє (відомий документ було підготовлено на замовлення Демократичної партії США, а пізніше передано розвідці США. Він серед іншого містив закиди про буцімто скандальні події за участі Трампа в Росії - прим. ГА) - по суті збірку неперевіреної інформації, під впливом якої громадськість почала очікувати чогось неймовірного. Насправді ж справжній жах проникнення Росії до штабу Трампа та Білого дому просто перед нашими очима", - твітує Ніколс.

Інший активний прихильник теорії змови Трампа з Росією Девід Роткопф також твітує, що, мовляв, незалежно від резульатів доповіді, громадськість вже розібралась із власними вироком Трампу.

"Вже факт, з доповіддю Мюллера чи без неї, що жоден американець в історії нашої країни не зраджував країну настільки відкрито та з такою шкодою для неї, як Трамп, і що необхідно визнати цей факт, інакше ми ризикуємо, що завдана ним шкода лише збільшиться", - твітує Роткопф.

Нагадаємо, що Демократична партія США, яка отримала більшість у Палаті представників Конгресу США за результатами виборів, планує продовжувати розслідування щодо Трампа, включно із його бізнес-відносинами у Росії та роботою його штабу під час виборів 2016-го року.

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