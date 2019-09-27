У МВФ відзначили "величезне" досягнення України і розповіли як наздогнати сусідів за доходами населення

Місія МВФ розпочала переговори з нової трирічної програми розширеного фінансування для України і очікує на продовження обговорення протягом наступних тижнів, йдеться в заяві МВФ, виданій після завершення двотижневої роботи місії в Києві.

Експерти також відзначили низку позитивних кроків нової влади в законодавчій сфері і наголосили на таких важливих досягненнях України за останні п'ять років:

Відновлення макроекономічної стабільності та поновлення зростання після кризи 2014-2015 років.

Гарна бюджетна та монетарна політика і політика гнучкого валютного курсу зменшили внутрішні та зовнішніх дисбаланси. Дефіцит бюджету лише трохи вище за 2% ВВП. "Величезним досягненням" в МВФ назвали усунення квазіфіскального дефіциту – дефіциту коштів державних корпорацій, який раніше покривався за рахунок бюджету. Зменшення дефіциту поточного рахунку платіжного балансу та відновлення резервів НБУ.

Реструктуризація банківської системи.

Все ж економіка зростає недостатньо швидко, що не дозволяє Україні наздогнати сусідів за доходами населення, відзначили в установі. МВФ вказує на такі недоліки бізнес клімату, як слабке правове середовище, корупція, олігархізація економіки, що стримує конкуренцію. Через ці проблеми, інвестори не поспішають приходити на український ринок, продуктивність праці становить лише 10% від середнього рівня в ЄС, повільно створюються нові робочі місця тому багато хто шукає роботу за кордоном.

"Після цьогорічних виборів, влада має можливість зосередитись на необхідних реформах", - йдеться в заяві МВФ.

Для того, щоб прискорити економічне зростання, збільшити поставки до ЄС і краще використовувати переваги Угоди з вільної торгівлі з Європою, МВФ рекомендує зберегти попередні досягнення і зосередитись на таких реформах:

Судова реформа та подолання корупції.

Стимулювання ринків, зокрема в енергетиці та аграрному секторі, зменшення ролі олігархів.

Більш ефективна політика витрат в сферах охорони здоров'я та освіти.

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