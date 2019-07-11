Нова під'їзна дорога та покращена база залишаться у України після Сі-Бриз

Морські бджоли – підрозділ ВМС США, який відповідає за побудову військової інфраструктури, активно долучився до будівельних робіт на об'єктах військової інфраструктури в Україні під час навчань Сі-Бриз 2019 року.

"Морські бджоли ВМС США прокладають новий під'їзд у Миколаєві, Україна, використовуючи бетон, закуплений Програмою з підтримки військ Агентства з оборонної логістики США в Європі та Африки. Будівництво є частиною міжнародних навчань ВМС Сі-Бриз 2019, співорганізованих США та Україною. Агентство з оборонної логістики також ндало бутильовану воду і пайки для моряків, що беруть участь у навчаннях", - йдеться на сторінці Агентства в Facebook.

Підрозділ Морські бджоли також брав участь у роботах на базі ВМС в Очакові. Проект передбачає зміцнення і модернізацію причалів, огорожу бази, налагодження кораблеремонтного об'єкту а також створення координаційного центру для військово-морських операцій, йдеться у статті Breaking Defense.

Ці роботи буде закінчено після 1 серпня. Про це лейтенант США Спенсер Булл, який перебуває в Україні сказав в коментарі виданню.

"Наш намір – мати змогу використати його для навчань США та НАТО", - наголосив Булл і додав, що його команда водолазів працюватиме з посилення існуючих пірсів, обстеження дна, щоб переконатись, що більші кораблі можуть пришвартовуватись там.

"Важко повірити, що це відбулось би, якби не російська агресія проти України (незаконне захоплення Криму, конфлікт на Донбасі)". Так відреагував колишній посол США в Україні Стівен Пайфер на новини про Очаківську базу.

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