Новий закон дозволяє Путіну відключити російську мережу інтернет від решти світу

Закон про "суверенний інтернет" увійшов в дію в Росії в п'ятницю. Закон дозволить російському урядові відключити інтернет від решти світової павутини.

За новим законом, інтернет-провайдери мають встановити устаткування, яке дозволило б владі виявити джерело трафіку і заблокувати його. Провайдери також матимуть пропускати інтернет-трафік через пункти, контрольовані державою, зменшивши залежність від серверів, розташованих на Заході, пояснює BBC.

Декларована мета нового російського закону – захистити інтернет від кібернападів. Речники держави заявляють, що зміни не позначаться на користувачах.

Критики наголошують, що Кремль може використати новий закон для того щоб, за прикладом Китаю, запровадити цензуру і закрити Інтернет від світу.

Цей закон дозволяє в значних масштабах і без рішення суду блокувати свободу слова та інформації

Після запровадження закону "російський уряд отримає ще більший контроль над свободою слова та інформації в інтернеті", йдеться у заяві міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch (HRW) про новий російський закон.

"Закон про "суверенний інтернет" має на меті створити законодавчу основі для масового спостереження та дозволяє урядові забезпечувати виконання інтернет-користувачами законів, які шкодять свободі самовираження та правилам приватності", - наголошує організація.

"Цей закон дозволяє в значних масштабах і без рішення суду блокувати свободу слова та інформації без дотримання прозорості, відповідного судового нагляду, або контролю по суті, - говорить Рейчел Денбер, заступниця директора HRW з питань Європи та Центральної Азії. – це погана новина для Росії, що створює небезпечний прецедент для інших країн. Росія має припинити втілювати цю систему і натомість підтримати вільний та відкритий інтернет".

В Росії кіберсфера також використовується як елемент гібридної війни та з метою втручання в політику в інших країнах.

Так, раніше цього місяця компанія Microsoft виявила "масштабні кібернапади від групи хакерів, відомої зв'язками з Росією, спрямовані проти антидопінгових установ в світі.

Також повідомляється про організовані російськими зловмисними діячами кампанії в Facebook.

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