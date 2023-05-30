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Від України не вимагають не завдавати ударів по Росії. Але деякі партнери занепокоєні. Західні коментарі про удари дронів у Москві
Воєнні дії переходять на територію Росії, яка розпочала широкомасштабну агресію проти України, пишуть західні оглядачі. Серія нещодавніх нападів на російську територію, і особливо ті, які здійснили безпілотники в елітних районах Москви, стала «прямим нагадуванням» про те, що і Росія і російська столиця є «вразливими», вважає кореспондент газети New York Times.
Він нагадує, що такі атаки відбувалися епізодично з початку війни, але вони увійшли в нову фазу в грудні, коли безпілотники атакували дві військові авіабази вглибині Росії, а також влучили у нафтовий завод поблизу аеродрому в Курській області Росії. Атаки ставали зухвалішими, коли на початку цього місяця безпілотник завдав удару по Кремлю, коментує NYT, яка посилається на офіційних осіб США, які вважають, що найімовірніше цей напад здійснив «один із спеціальних військових чи розвідувальних підрозділів Києва».
Офіційні особи США все ще збирають інформацію про останній удар, повідомляють у Державному департаменті та Раді національної безпеки США. І, як нагадує NYT, офіційні особи заявили, що Сполучені Штати загалом не підтримують удари всередині Росії, але зазначили, що повітряний напад Росії на українську столицю Київ у вівторок був 17-м цього місяця.
Колишній посол США в Україні, а нині старший директор Євразійського центру Атлантичної ради Джон Гербст в інтерв’ю Голосу Америки з Києва, де він зараз перебуває з робочою поїздкою, сказав, що позиція Сполучених Штатів полягає у тому, щоб українці не використовували саме американську зброю для ударів по території Росії. «Але ніхто не казав: «Не смійте завдавати удари по території Росії взагалі». У цьому велика різниця», – каже колишній дипломат.
Він нагадав, що умовою надання Україні американської зброї було невикористання її на російській території. Але це не означало, що Україна не може взагалі воювати на території Росії.
«Ви ж знаєте яке пекло росіяни обрушили на українських цивільних з російської території. Тож будь-якій людині на Заході буде важко сказати: «Ні, Україна не може завдавати ударів у відповідь», – пояснює Гербст.
Девід Креймер, Виконавчий директор Інституту Джорджа Буша, також вважає, що варто пам’ятати, на кому лежить відповідальність за розв’язання цієї війни. «Путін відповідальний за початок неспровокованого і невиправданого вторгнення в Україну, – нагадує експерт із закордонних відносин. – Ми бачимо, як російські війська навмисно завдають ударів по житлових будинках, лікарнях, школах та інших цивільних об’єктах в Україні».
Він зауважує, що точно невідомо, хто відповідальний за ці атаки безпілотників у Москві, але він наводить слова мера Києва Віталія Кличка, який спитав з цього приводу, «чому кияни не сплять вночі, переживаючи про бомбардування, у той час, як москвичі можуть спати спокійно».
На думку Креймера, це логічно, що країна, яка розв’язала війну, зрештою відчуває її наслідки на собі – у вигляді дронів, чи нападів озброєних людей, що перейшли кордон.
«Ось що відбувається, коли одного дня ваш тоталітарний лідер прокидається і вирішує розпочати вторгнення проти свого сусіда. Таким чином він наживає собі багато ворогів і робить російських громадян вразливими до таких атак. Чи вони сталися у цілях самозахисту чи ні, ми не знаємо. Ми вже бачили проукраїнські об’єднання росіян, які увійшли у прикордонні частини Росії. Я не знаю, чи можуть вони бути відповідальними, чи це була операція під фальшивим прапором, хто знає, все можливо», – каже Креймер.
Все ж, напади на Росію непокоять деяких партнерів України. Газета Wall Street Journal (WSJ )цитує високопоставленого німецького чиновника, який сказав, що атаки безпілотників можуть перешкодити потенційним поставкам в Україну зброї, такої як ракети Taurus. Доставка ракетної системи до Києва зараз обговорюється, і чиновник сказав, що такий крок технічно дозволить українським силам вразити Москву, а Німеччина не хоче сприяти цьому.
Газета зауважує, що у такі напади можуть змінити розрахунки, наприклад Китаю, який досі не надавав великих обсягів летальної допомоги і намагався триматися нейтралітету.
Російські соцмережі у вівторок заполонили фотографії та відео москвичів, які знімали дрони в небі над Москвою, а також фото частин безпілотників уже на землі.
Президент Володимир Путін назвав атаку дронів на Москву «відповіддю на удар російських військ по штабу військової розвідки України».
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу намагається покласти хоча б частково відповідальність на Захід за напади, які він назвав «терактами проти мирних громадян Росії», каже WSJ.
Шойгу заявив, що певна відповідальність за удари по Москві в кінцевому підсумку лежить на Заході, бо він озброює Україну все більш передовою зброєю і розглядає можливість передачі Києву винищувачів F-16.
"Влада в Києві використовує зброю НАТО для ударів по цивільних об'єктах і терактів проти мирних громадян Росії", - сказав він в ефірі російського державного телебачення.
При цьому WSJ наголошує, що Україна не використовувала жодної зброї, отриманої від союзників по Північноатлантичному договору, для ударів безпосередньо по території Росії.
Газета Financial Times вважає, що напередодні довгоочікуваного контрнаступу Києва, який має на меті повернути окуповані території, «такі атаки є лише чотирма з дедалі сміливіших «формуючих операцій», які Україна розпочала цього місяця».
І символічні удари і більш стратегічно важливі атаки, є частиною стандартної військової практики, пояснюють експерти, з якими говорила газета. Їхня мета полягає в тому, щоб «обдурити ворога», «сформувати» поле бою перед великим наступом як на рівні моральної, так і на рівні технічної готовності ворога.
Ці операції вимагають від Росії витрат ресурсів, військових, чи інформаційних, пояснює на сторінках газети Джон Спенсер, колишній майор армії США, який очолює дослідження міської війни в Інституті сучасної війни у Вест-Пойнті.
Російський політолог, який живе за кордоном, Іван Преображенський, в колонці для Deutsche Welle наголошує, що ті, хто очікували, що атака на російські території призведе до згуртування росіян, помилились: «Ці люди, очевидно, ніколи не бачили вкрай атомізованого російського суспільства».
Після першого страху майже відразу в соцмережах почалося пробиватися злорадство. Від росіян з інших регіонів, особливо з прифронтових областей щодо "ситих москвичів", з боку жителів Московської області, над чиїми будинками збили більшість дронів - до жителів столиці. І тих і інших – до жителів Рубльовки, представників російського правлячого класу, власників найдорожчих резиденцій у Підмосков'ї.
«Місце солідарності переляканих займає зловтіха обділених. Таке суспільство схильне захищати самих себе та своїх близьких – але не більше», – вважає російський оглядач. На його думку, одиниці згуртуються навколо Путіна і підуть на фронт, незрівнянно більше втікатиме з країни.
До роботи над статтею долучились Наталка Чурікова, Катерина Лісунова, Юлія Ярмоленко
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Питання підтримки України обговорили сьогодні у Швеції Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з главою шведського уряду. “Робота, яку ми виконуємо в останні два роки, зокрема експортні обмеження, є критично важливою для наших зусиль, щоб зробити все, аби вторгнення Росії в Україну лишалось стратегічним провалом”, - сказав Держсекретар США під час візиту на базу ВПС Швеції в місті Лулео, що розташоване недалеко від кордону з Росією.
Блінкен віддав належне Швеції, яка за час повномасштабного вторгнення надала Україні допомогу розміром у майже 2 мільярди доларів та прийняла близько 50-ти тисяч біженців з України.
Ентоні Блінкен на конференції у вівторок, 30 травня, також повідомив про нові санкції, які США незабаром оголосять, у зв'язку з війною в Україні.
“Завтра буде оголошено про нові заходи, що стосуються експортного контролю технологій, які виявили в іранських безпілотниках, що використовуються проти цивільного населення України та цивільної інфраструктури, а також для протидії дезінформації, та для захисту прав людини в інтернеті”, - зазначив Блінкен під час візиту в Швецію.
Цими днями у Норвегії зустрінуться міністри закордонних справ НАТО для планування липневого саміту НАТО, що відбудеться у Литві.
Боєприпаси для Patriot, ракети Zuni можуть увійти в новий пакет допомоги США Україні
Сполучені Штати нададуть Україні ще 300 мільйонів доларів нової військової допомоги в пакеті, який, як очікується, включатиме боєприпаси для української системи протиракетної оборони Patriot, повідомили Голосу Америки представники оборонного відомства.
Посадовці, які говорили з Голосом Америки на умовах анонімності напередодні очікуваної публікації пакету в середу, сказали, що остання допомога також включає ракети для високомобільної артилерійської ракетної системи (HIMARS) і більше танкових боєприпасів і бронебійних снарядів перед очікуваним контрнаступом України.
За словами офіційних осіб, для підтримки з повітря надаються некеровані авіаційні ракети Zuni та ракети класу «повітря-повітря» з радіолокаційним наведенням AIM-7, а також системи протиповітряної оборони Avenger і зенітно-ракетні системи Stinger.
Це 39-тий пакет допомоги, згідно до якого США передають Україні військову техніку зі сховищ Міністерства оборони в рамках повноважень президента США, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
США виділяють понад 37 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні з моменту вторгнення Росії. Пентагон також визнав, що зробив помилку в бухгалтерському обліку, яка завищила суму вартості обладнання, що надходить до Києва. Розраховуючи кошториси пакету допомоги, Міністерство оборони враховувало витрати на заміну озброєння, наданого Україні, тоді як мало враховувати фактичну вартість надісланих систем, повідомили Голосу Америки чиновники.
За словами чиновників, ця помилка, як очікується, вивільнить приблизно 3 мільярди доларів, доступних для додаткової допомоги Україні. Раніше цього року Москва почала відновлений наступ на Україну, який зупинився, а Київ готується до масштабного контрнаступу, який, як очікується, розпочнеться найближчими днями чи тижнями.
Високопоставлений військовий чиновник, який на умовах анонімності розмовляв з Голосом Америки сказав, що український контрнаступ, ймовірно, не буде "таким драматичним", як очікують деякі люди, але все одно його буде проведено "продумано та ефективно", щоб обмежити можливості Росії захищати свої сили на території України.
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