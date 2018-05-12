Дрони перевозитимуть людей в Лос-Анджелесі вже за 5 років, планує Uber

Літаючі таксі скоро перестануть бути науковою фантастикою, пише видання Wired.

Дрони вже широко застосовуються у всьому світові, тому природнім для їх операторів - почати думати над перевезенням пасажирів.

Саме перетворенню проектів літаючих таксі на реальність була присвячена конференція, яку провела компанія Uber в Лос-Анджелесі цього тижня.

Більше 1000 учасників – представників бізнесу, науковців і влади виявляли ентузіазм стосовно нового проекту.

Більш стриманою була позиція Федеральної авіаційної адміністрації США (FAA), покликаної регулювати цю сферу.

«Ми - регулятори безпеки і розглядатимемо проект з точки зору безпеки», - сказав в.о. адміністратора FAA Ден Елвелл.

Uber прагне розробити новий вид машини. Викориcтовуючи батареї, мотори і численні невеликі пропелери для злету, ці машини з вертикальним зльотом і приземленням, мають бути менш гучними, дешевшими і легшими в управлінні, ніж вертольоти.

Uber пропонує створити порти для дронів на високих будівлях для перевезення пасажирів містом.

В 2023 році, планується, що така послуга стане доступною для мешканців Лос-Анджелеса та Даллас Форт-Ворт.

Компанія Uber уклала нове партнерство з Американською космічною агенцією NASA. На цей раз йдеться про розробку «безпечної та ефективної повітряної транспортної системи, яка буде доставляти все, починаючи від невеликих пакетів і до пасажирів. Такі системи діятимуть в населених районах від містечок до найбільших міст», - йдеться у заяві NASA.

Дослідження стосуватимуться того, щоб такі літаки не створювали забагато шуму, а також не переобтяжували систему контролю за повітряними перевезеннями.

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