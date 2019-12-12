З'явилось відео випробування Пентагоном ракети, яка підпадала під заборону відповідно до ДРСМД

Пентагон у четвер провів випробування балістичної ракети наземного базування, яке було неможливим, поки діяв Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

Сполучені Штати офіційно вийшли з договору у серпні цього року, звинувативши Москву у порушенні його умов. Кремль відкидає ці звинувачення.

Договір, укладений у 1987 році президентом США Рональдом Рейганом і радянським лідером Михайлом Горбачовим, забороняв країнам мати ракети наземного базування дальністю від 500 до 5 500 км.

Як повідомляють у Пентагоні, випробування було проведено на авіабазі Ванденберг в Каліфорнії.

«На даний момент ми оцінюємо результати випробування», - йдеться в заяві відомства.Це вже другий випадок, коли Пентагон проводить випробування, яке раніше було заборонено ДРСМД.

У серпні була випробувана крилата ракета дальністю понад 500 км.

Москва наполягає, що не порушувала умови договору, і, у свою чергу, звинувачує у порушеннях Вашингтон. Сполучені Штати порушень за собою також не визнають.

Відео пуску оприлюднив у Twitter журналіст каналу CNN Раян Браун (Ryan Browne).

Суперечка посилила і без того істотну напруженість у відносинах між двома країнами, а деякі експерти побоюються, що крах ДРСМД може похитнути і інші угоди про контроль за озброєннями і прискорити розпад міжнародної системи, спрямованої на блокування розповсюдження ядерної зброї.

Цього тижня російський міністр закордонних справ Сергій Лавров побував у Вашингтоні, де з ним зустрілися президент Дональд Трамп і держсекретар Майк Помпео.

Лавров знову озвучив пропозицію Москви - продовжити договір СНО-3, а Трамп і Помпео наголосили на необхідності стратегічного діалогу, в якому братиме участь і Китай.

Укладений у 2011 році договір СНО-3 обмежує кількість стратегічних ядерних боєголовок, яку можуть мати сторони договори, до 1 550. Термін дії угоди закінчується у лютому 2021 року, проте за взаємною згодою вона може бути продовжена на п'ять років.

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