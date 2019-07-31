Охорона здоров’я, міграція та хто зможе перемогти Трампа – теми демократичних дебатів-2

У вівторок у Детройті учасники президентських перегонів від демократичної партії зустрілись на дебатах вдруге. Як і очікувалось, прозвучало чимало критики на адресу діючого президента Дональда Трампа. Втім, дісталось один одному і від самих однопартійців, що показало все більш очевидний розкол серед кандидатів-демократів на прогресивних та поміркованих.

Охорона здоров’я, імміграція, а також хто з демократів має найбільші шанси перемогти на виборах 2020 Дональда Трампа – такими були головні питання, навколо яких розгорілися вчорашні дебати.

Більш помірковані претенденти критикували своїх прогресивних суперників – сенаторів Берні Сандерса та Елізабет Воррен – за їхні радикальні плани у галузі охорони здоров’я та довкілля.

"Це провальна платформа. Ми можемо з таким же успіхом просто віддати перемогу Дональду Трампу", - каже учасник перегонів Джон Гікенлупер.

Сенатор Сандерс заперечує – опитування вказують на його високі шанси перемогти у наступному році Трампа. Він пояснює чому: "Ми не просто переможемо Трампа, ми переможемо з великим відривом, тому що він – фальшивка та шахрай, і ми розкриємо його справжню сутність".

Конгресмен від штату Огайо Тим Раян, представник поміркованого табору демократів, застеріг – його партія може програти у наступному році, якщо їхня платформа буде занадто лівою у питаннях охорони здоров’я, економіки та довкілля: "Чесно кажучи, я не думаю, що з такою платформою ми можемо перемогти. Ми повинні говорити про те, що хвилює представників робочого класу".

Натомість сенаторка Елізабет Воррен запевняє, що саме радикальні пропозиції гарантуватимуть демократам перемогу над Трампом: "Демократи перемагають, коли ми займаємо правильну позицію та відстоюємо її. І ми не можемо показати страх, якщо прагнемо перемоги".

Втім, якими б не були непогодження між однопартійцями, перемога над Дональдом Трампом – головне, на чому зосереджені всі демократи.

"На тлі жорстокості та страху, які проповідує нинішній незаконослухняний президент, ми оберемо президента, який захищає права кожної людини та відстоює рівність всіх перед законом", - запевняє учасник перегонів Бето О’Рурк.

У середу там само дебатуватимуть ще 10 кандидатів від демократичного табору, в тому числі лідер президентської гонки Джо Байден, сенаторка від Каліфорнії Камала Гарріс, сенатор від Нью-Джерзі Корі Букер та колишній міністр житлового будівництва та розвитку Джуліан Кастро.

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