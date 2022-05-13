Дружини військових «Азовсталі» закликають світову спільноту прийти їм на допомогу. Відео

Російські військові продовжують спроби захопити "Азовсталь". Військові батальйону "Азов" та морпіхи продовжують чинити потужний опір і витісняти російських солдатів із захоплених позицій на території заводу. Рідні військових, які майже не мають звязку зі своїми коханими, закликають втрутитися світову спільноту. Про одну з таких історій, Жанни та Олега, дивіться в сюжеті Анни Костюченко.