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Дружини військових «Азовсталі» закликають світову спільноту прийти їм на допомогу. Відео

  • Голос Америки
Дружини військових «Азовсталі» закликають світову спільноту прийти їм на допомогу. Відео
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Дружини військових «Азовсталі» закликають світову спільноту прийти їм на допомогу. Відео

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Російські військові продовжують спроби захопити "Азовсталь". Військові батальйону "Азов" та морпіхи продовжують чинити потужний опір і витісняти російських солдатів із захоплених позицій на території заводу. Рідні військових, які майже не мають звязку зі своїми коханими, закликають втрутитися світову спільноту. Про одну з таких історій, Жанни та Олега, дивіться в сюжеті Анни Костюченко.

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